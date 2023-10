Gradski servis za petak 13. oktobar

Zbog radova na elektro mreži danas će bez električne energije do 17 časova bidi deo naseljenih mesta Koševi, Kukljin i Globoder. Do 11:00 časova će bez struje biti deo ulice Cara Lazara kod Male pošte i Jastrebačka ulica. U periodu od 10:30 do 12:00 časova takođe bez električne energije će biti ulica Slavka Gvozdenovića sa okolnim ulicama.

Zbog kvara na vodovodnoj mreži danas do 15 časova bez vode će biti Kruševac – Šumatovačka, Takovska (od Dušanove do Stanislava Biničkog); Bivolje – Volterova (od Bivoljske do Rasine), Milana Rakića.

Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže danas 17.00 časova bez vode će biti Mudrakovac – Neznanog Junaka (od Tri Šešira do Bogomoljišta), Starca Vujadina i prateće ulice.