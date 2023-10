Gradski servis za četvrtak12. oktobar

Zbog kvara na vodovodnoj mreži danas do 15 časova bez vode će biti Kruševac – Vidovdanska (od Dušanove do Parunovačke), Parunovačka (od mosta do pruge) i prateće ulice; Grabak i Suvaja.

Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže danas do 17 časova bez vode će biti Lazarica – Stevana Sremca, Timočke Bune i prateće ulice.

Zbog radova na elektro mreži, do 14 :30 časova bez električne energije će biti deo naseljenog mesta Čitluk i to Prvomajska ulica, ulica Lj. Savića, 22. decembar i deo oko doma. Do 12 časova će bez struje biti naseljena mesta Gavez i Šanac, dok će Lazarica panjevac u periodu od 11 do 12 časova takođe biti bez električne energije.