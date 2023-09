Gradski servis za četvrtak 7. septembar

Zbog kvara na vodovodnoj mreži danas do 15 časova bez vode će biti Globoder; Naselje Bare i prateće ulice; ulica Gavrila Principa (od Pajine kafane do Vece Korčagina i od Vece Korčagina do Rasinskog mosta) sa pratećim ulicama.

Takođe, zbog kvara na vodovodnoj mreži do 12 časova bez vode će biti Šanac.

Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže do 15 časova bez vode će biti Pejton – Vojvođanska, Koste Manojlovića, Varšavska (od Aleksandra Fleminga do Vojvođanske).