Gradski servis za četvrtak, 30. januar

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 30.01.2025. godine do 15.00 časova bez vode će biti Prnjavor – Janka Veselinovića, Branka Ćopića, Vojvode Petra Bojovića, Krfljanska, Gavrila Principa (od Krfljanske do Tekeriške), Tekeriška i prateće ulice; Mišarska, Brestovačka (od Krfljanske do Gavrila Principa) i prateće ulice; Velika Lomnica (kod kisele vode); Veliki Kupci (od Šogolja do Tri puške), Šogolj; Jasika, Srnje, Velika Kruševica, Gavez, Šanac, Padež, Vratare, Kukljin, Bela Voda, Krvavica, Brajkovac.

Zbog radova na elektromreži, danas do 14:30 časova bez struje će biti delovi sela Lipovac i Mali Kupci.