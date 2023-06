Gradski servis za 22.06.2023.

Zbog kvara na vodovodnoj mreži danas 22.06.2023.godine od 8 do 15 časova bez vode će biti Čitluk – Marka Miljanova, Cara Lazara (od Desanke Maksimović do kraja ulice), Kruševačka, Desanke Maksimović (od Cara Lazara do nadvožnjaka) i prateće ulice.