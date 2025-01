Gradonačelnik održao konferenciju za novinare

Danas je u Mozaik sali Gradske uprave gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović održao konferenciju za medije povodom predstojećih programa na Prazničnom trgu. Na konferenciji je rečeno da će mališanima za Srpsku Novu godinu biti podeljeno 500 paketića. Dodela će biti organizovana 13. decembra na Prazničnom trgu u 18 časova

Tokom novogodišnjih i božićnih praznika Grad Kruševac obezbedio je za sve sugrađane prostor na Trgu Kosturnica (Praznični trg) na kome su mogli da se zabave, provode slobodno vreme sa porodicom, a najmlađi su imali priliku i da se oprobaju u klizanju.

-Sa ogromnom radošću i zadovoljstvom mogu da kažem da smo za vrlo kratko vreme uspostavili i oplemenili jedan prostor u našem gradu na Trgu Kosturnica gde se nalazi i prelepi spomenik despotu Stefanu. Ono što je najveći ponos to je da su svi izlagači koji su bili na štandovima na Prazničnom trgu bili iz Kruševca i okoline. Na taj način smo kao grad pomogli našim privrednim subjektima, porodičnim gazdinstvima i zanatskim radnjama da se promovišu i pokažu našim sugrađanima šta sve proizvode i prodaju. Svih devet muzičkih grupa koje su nastupile na bini bile su iz Kruševca. Dobili smo jedan prostor koji je omogućio deci i starijim uzrastima da se pokažu u onome čime se bave. Bilo je zadovoljstvo videti ogroman broj dece kojima su dodeljeni paketići- istakao je Manojlović i nastavio: Ove godine smo obezbedili određenu količinu novogodišnjih paketića koje smo podelili našim najmlađim sugrađanima i omogućili da svako dete dobije paketić i da nešto izrecituje ili otpeva. Uradili smo to od srca. Naš gradski većnik Dragan Anđelković od svoje plate je odvojio sredstva za paketiće koji su dodeljeni najmlađim sugrađanima. Za Novu godinu smo podelili ukupno 150 paketića. Tada sam se izvinio mališanima koji nisu dobili paketić i obećali smo da ćemo za Srpsku novu godinu da se potrudimo da ovoga puta sva deca dobiju paketić. Na taj način deci šaljemo poruku da je dobro činiti dobra dela i usrećiti druge ljude.

Gradonačelnik Manojlović se osvrnuo na negativne komentare na društvenim mrežama u vezi dodele paketića, rekavši da su to sve laži i neistine. On je pozvao sve roditelje koji su zainteresovani da njihova deca dobiju paketić da se do 12. januara u terminu od 9 do 12 i od 15 do 18 sati prijave na Prazničnom trgu. Potrebano je popuniti formular i dati ličnu kartu na uvid.

-Već imamo oko 190 prijavljenih roditelja. Nastavićemo sa primanjem prijava do nedelje u 18 časova. Želimo našim najmlađim sugrađanima da ulepšamo praznike, ovde nema mesta za politiku. Za Srpsku novu godinu podelićemo 500 paketića. Na Prazničnom trgu biće postavljeno ukupno pet pultova za dodelu paketića. Hvala svim donatorima na onome što su učinili za naš grad- rekao je on.

O. Milićević