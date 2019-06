Turističkoj organizaciji ističu da se Dino park, koji treba da bude pored Vatrogasnog doma, ne graniči sa memorijalnim kompleksom Slobodište. Povodom najavljenje izgradnje reagovao lokalni odbor Stranke slobode i pravde, koji navodi da je reč o nepoštovanju žrtava kojima je kompleks Slobodište posvećen. Nekadašnji direktor Muzeja Dragan Rašković smatra da izgradnja zabavnog parka na tom mestu nije sporna, ali da bi trebalo urediti slobodni deo prostora memorijalnog kompleksa Slobodište koji se prostire ka budućem parku

Dino park, čija bi izgradnja trebalo da počne uskoro, biće postavljen na parceli koja se prostire u obliku ćiriličnog slova G, duž bočne strane Vatrogasnog doma koja gleda ka memorijalnom kompleksu Slobodište te iza tog Doma. Nosilac projekta je Turistička organizacija Kruševac, a njena direktorka Suzana Milosavljević napominje da organizacija čiji je cilj da promoviše kulturno istorijske znamenitosti nikada ne bi predložila projekat koji bi ih ugrozio. Ona je to rekla za list GRAD povodom kritika koje su se u delu javnosti pojavile povodom najavljene izgradnje Dino parka na pomenutoj lokaciji.

– Celokupan projekat je rađen na osnovu informacija o lokaciji i lokacijskim uslovima koje je Turistička organizacija dobila od Gradske uprave. Lokacija na kojoj će biti izgrađen Dino park nije pod zaštitom kao kultutno nasleđe niti se graniči sa memorijalnim kompleksom – ističe Milosavljevićka.

Parcela je velika 1,5 hektara, a izabrana je jer se nalazi na Bruskom putu koji je frekventan i vodi ka Kopaoniku.

Za lokalni odbor Stranke slobode i pravde i deo kruševačke javnosti izgranja zabavnog parka na ovoj lokaciji je neprihvatljiva. Ivan Mandić, predstavnik Gradskog odbora te stranke, podseća da je aktuelna lokalna vlast u okviru spomen parka Slobodište prošle godine organizovala koncert Zdravka Čolića, a sada planira da odmah „pored najveće najveće grobnice grada iz Drugog svetskog rata, napravi zabavni Dino park“.

– Za Stranku Slobode i Pravde i mene lično, taj nivo nepoštovanja i licemerja od strane aktuelne vlasti je jasan pokazatelj koliko je naše društvo degradirano, istorija skrnavljena i obesmišljena – navodi Mandić dodajući da će ta stranka učiniti sve da sačuva kulturno istorijsku baštinu i nasleđe grada Kruševca.

Nekadašnji direktor kruševačkog Narodnog muzeja, Dragan Rašković, smatra da postavljanje Dino parka na pomenutoj lokaciji nije sporno, uz napomenu da bi trebalo povesti računa o tome kakvi će zabavni sadržaji tu biti izvođeni.

Rašković, koji je u ovdašnjem Muzeju radio skoro tri decenije, a nešto manje od decenije i po bio direktor te ustanove, podseća da je devedesetih godina prošlog veka Muzej predstavio ideju izradnje Parka umetnosti i prijateljstva upravo na slobodnom prostoru kompleksa Slobodište, koji „gleda“ prema Vatrogasnom domu.

– Da je taj projekat tada urađen on bi bio fina zona koja bi predstavljala razmeđu između memorijalnog dela i ovog zabavnog koji se sada realizuje. Ključno je upravo to da se u nekom narednom periodu uredi taj slobodni prostor kompleksa Slobodište – napominje on.

Park umetnosti i prijateljstva o kome Rašković govori trebalo je obuhvati 15 hektara slobodnog prostora u okviru memorijalnog kompleksa Slobodište.

– Planirano je bilo formiranje zaštitnog drvoreda prema Bruskom putu sa pratećim rastinjem, izgradnja staza, postavljanje rasvete sa zvučnicima za emitovanje odabrane muzike. U parku bi se postupno, tokom godina, postavljale skulpture urađene u belovodskom peščaru. O tome sam početkom devedesetih razgovarao sa Momom Antonovićem, tadašnjim rektorom Univerziteta umetnosti, sa kojim sam dogovarao pokretanje letnjeg vajarskog kampa postidplomaca iz celog sveta – navodi Rašković dodajući da bi takva ideja mogla biti aktuelizovana.

O zabavnom parku U okviru zabavnog parka će biti 15 replika dinosaurusa, dva kružna igrališta, sa mobilijarom za mlađu i stariju decu, kafe restoran, biletarnica, suvenirnica. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija projekat finansira sa 60 miliona dinara, a Grad sa 15 miliona dinara. Ove godine će se raditi drenaža, ograda, podzemne instalacije, saobraćajnica sa stazama i biće nabavljen deo replika dinosaurusa. Sledeće godine će se izgraditi objekat te nabaviti mobilijar. Suzana Milosavljević, direktorka Turističke organizacije, kaže da je ideja projekta da se turistima, sem razgledanja kulturno istorijskih znamenitosti koje traje dva do tri sata, ponude i moderniji sadržaji. – Turista je u našem gradu ranije u proseku ostajao po dva dana, prošle godine po tri dana, a cilj nam je da se što duže zadrži u Kruševcu. Ciljna grupa su nam đačke ekskurzije – navodi ona. Inače, prema podacima Turističke organizacije prošle godine u odnosu na 2017. godinu ukupan broj dolazaka turista povećan je za 3,5 odsto, a broj noćenja je porastao za 3 odsto.

