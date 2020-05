Grad lomio šoferšajbne, oštetio useve, ispaljeno više od 600 raketa

Na području Kruševca juče je palo 23,3 l/m2 padavina, kiše i grada. Pričinjena je znatna materijalna šteta na poljoprivrednim kulturama, a došlo je i do oštećenja na nekategorisanim putevima. U delovima grada su, usled pojave krupnog grada (do veličine jajeta), popucale šoferšajbne na vozilima

Prema podacima Radarskog centra Kruševac na području Rasinskog okruga juče tokom popodneva ispaljeno je 609 protivgradnih raketa. Sugradica bez štete je registrovana u opštinama Aleksandrovac, Brus, Kruševac, Kuršumlija i Ražanj. Grad bez štete je registrovan u opštinama Aleksinac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac.

Prema dosadašnjim informacijama grad je pričinio štetu od 30 do 100 odsto na ukupnoj površini od 200 hektara u nekoliko kruševačkih sela. U ataru Štitara, šteta je na oko 50 ha od 70 do 100 odsto, potom Mačkovac na oko 100 hektara od 40 do 60 odsto dok je u Ćelijama šteta na 50 hekatar od 30 do 50 odsto.

Zbog jučerašnje nepogode, prema podacima ovdašnje Elektrodistribucije, došlo je do ispadanja 14 trafostanica iz sistema, a očekuje se da će do otklona kvarova doći u roku od 48 sati.

Vodovod je imao 35 intervencija na lokalnoj vodovodnoj mreži, a one su bile prouzrukovane vremenskom nepogodom koja je pogodila teritoriju grada.

Meteorolozi i za danas najavljuju nestabilno vreme.

