GO SNS: „Nastavićemo da radimo u interesu građana“

Na završnoj konferenciji za novinare u ovoj godini, Nenad Andrić, predsednik Gradskog odbora Srpske napredne stranke, govorio je o investicijama koje su obeležile 2019-tu, te o aktuelnim i investicijama planiranim za narednu godinu

Kao investiciju koja je obeležila 2019. godinu, Andrić je naveo rekonstrukciju kotlova u Gradskoj toplani koju je sa 400 miliona dinara finasirala Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, a čime je građanima Kruševca obezbeđeno sigurno i stabilno snabdevanje toplotnom energijom.

Sumirajući godinu na izmaku, Andrić je podsetio i na završetak izgradnje 110 kilovoltnog kabla koji povezuje trafo stanice Kruševac 1 i 3 čime je, kako je kazao, obezbeđena neopohodna elektroenergetska infrastruktura za priključenje novih kupaca električne energije na širem području Grada.

Kazao je da se ulagalo i u spomen obeležja, da je podignut spomenik Knjeginji Milici, Palim borcima 1991-1999, da su postavljene biste velikanima srpskog glumišta, skulptura „Devojka s krčagom“, te da je u planu podizanje spomenika despota Stefanu Lazareviću…

Kao značajne investicije izdvojio je i izgradnju Sportsko rekreativnog kompleksa „Samar“ u Ribarskoj Banji, istakavši da će povezivanjem ove banje sa budućim skijalištem na Jastrepcu i već postojećim Avantura parkom , uticati i na povećanje broja turista i uvećanje budžeta.

– Na ruku turističkoj ponudi grada Kruševca ide i kompletna rekonstrukcija arheološkog parka srednjovekovnog Lazarevog grada, parka na Bagdali i istorijsko memorijalnog centra na Slobodištu – rekao je on, dodajući da je u toku realizacija projekta „Šarengrad“ koji će, kako je kazao, biti atrakcija kako za naše najmlađe sugrađane tako i za turiste koji posećuju naš grad.

Andrić je naglasio da Kruševac veliku zahvalnost duguje predsedniku Aleksandru Vučiću koji je, kako je kazao, naš grad uvek pominjao u kontekstu odlične destinacije za investiranje, a što je rezultiralo dolaskom brojnih stranih investitora . Osvrnuo se i na početak radova na izgradnji Moravskog koridora, istakavši da će izgradnja ove saobraćajnice doprineti ubrzanom privrednom i turističkom razvoju Kruševca, te privlačenju novih investitora.

Navodeći investicije koje su u planu , kazao je da je da će se već u narednoj godini , zahvaljujući Vladi Srbije i nadležnim ministarstvima, otpočeti sa kompletnom rekonstrukcijom kruševačke Bolnice , te da se očekuje i izgradnja dva nova vrtića.

Govoreći o ulaganju u obrazovanje, podsetio je, između ostalog, da je ideja dualnog obrazovanja krenula upravo iz Kruševca, tačnije iz ovadašnje Privredne komore, da Poljoprivredni fakultet i Strukovna akademija sa centrom u Kruševcu daju osnov za planiranje budućeg univerzitetskog centra u našem gradu, da zahvaljujući različitim državnim subvencijama i start ap projektima mladi mogu da se oprobaju i kao preduzetnici, te da je cilj svega toga da se spreči odlazak mladih iz našeg grada.

Govoreći o ulaganjima na seoskom području Andrić je,između ostalog, naveo da se ove godine sa organizovanim iznošenjem smeća otpočelo u svim naseljenim mestima na području grada, da se rekonstruišu i grade putevi, adaptiraju seoski domovi kulture, da se radi na revitalizaciji vodovodne mreže , te da je u planu i izgradnja kanalizacione mreže u svim selima.

Navodeći aktuelne projekte, izdvojio je i izgradnju hrama Svetog Arhangela Mihaila na Bagdali, a od planiranih za naredni period izgradnju stadiona po UEFA standardima sa terenima sa veštačkom travom, te rekonstrukciju Trga Kosovskih junaka , za koju su iz budžeta grada za 2020. godinu operdeljena sredstva u iznosu od 150 milona dinara.

Podsetio je i da se kreće sa sanacijom postojeće i izradnjom regionalne deponije , kao i da je toku i realizacija planiranja međuopštinskog projekta sa opštinama Brus i Blace, na izgradnji Fabrike za prečišćavanje otpadnih voda.

– Težimo da Kruševac ponovo bude vodeći grad po privrednom potencijalu, možda i prestonica. Do toga se može stići samo radom , zalaganjem, odricanjem i zajedništvom. Strateg razvoja našeg grada bio je prvi gradonačenik iz redova SNS-a Bratislav Gašić koji nam, bez obzora na to što je sada na drugim funkcijama, i dalje pomaže- kazao je on.

Na kraju, zahvalio se svim sugrađanima koji su, kako je kazao, prepoznali dobru nameru i trud koji SNS ulaže u unapređenje kvaliteta života Kruševljana, kao i na spremnosti da se uključe u prepoznavanje i rešavanje problema.

Uz poruku da će SNS nastaviti da radi u interesu građana, Andrić je sugrađanima čestitao predstojeće novogodišnje i božićne praznike.

D.P.

