Gde su, šta rade: Živko je živeo za Ligu šampiona ŽFK Napredak

Ženski fudbalski klub Napredak iz Kruševca jedini je od klubova pod Bagdalom učestvovao u kvalifikacijama za grupnu fazu Lige šampiona. Šef struke je bio Dragan Bradarić, nekadašnji golgeter FK Napredak, a trener Živko Ružic, junak naše priče

–Boravak u Moskvi je bio za pamćenje. Uz Rusiju, Gruziju i Ukrajinu učestvovao je i naš Napredak. Posle poraza od Ruskinja ostalih su pusti snovi nas Kruševljana, Gruzije i Ukrajine za dalji plasman. Možda je to i rezultat prave vrednosti svih učesnika, ali mi moramo da budemo zadovoljni samim učešćem u kvalifikacijama. To još uvek nikom u Lazarevom gradu nije uspelo. Otuda je to istorijski uspeh svih onih koji su direktno ili posredno učestvovali u životu i radu Kluba – priseća se Živko Ružić, tad ana trenerskim dužnostima u timu.

–Živeli smo za tu Ligu sampiona, a u domaćem prvenstvu igrali najviši rang – Super ligu. Prva smo ekipa koja se ravnopravno nosila sa Mašincem iz Niša i drugim superligašima. Drago mi je što sam bio deo drim tima ŽFK Napredak – kaže Živko.

Godinama posle toga Ružić se posvetio i radu sa devojčicama, koje sada igraju u Razvojnoj ligi, a prvi tim je u promenljivoj formi u Prvoj ligi.

–Praktično od 1989. sve do operacije koju sam morao da obavim, radio sam sa malim fudbalerkama. Tada mi je preporučeno da se povučem iz trenerskog poziva, što sam i učinio – otkriva nam Živko Ružić.

Danas živi kao i većina penzionera. A kad kad dođe na tribine da pogleda šta rade i kako igraju ŽFK Napredak i devojčice do 15 godina u Razvojnoj ligi, teško mu pada svaki poraz omiljenog tima.

Lj.Marković