Fudbaleri Napretka sutra protiv Čukaričkog

U 27. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Kruševljani sutra (13 časova) dočekuju beogradski Čukarički, koji je trenutno na sedmoj poziciji na tabeli. Povodom 8. marta, Dana žena, ulaz na stadion, za sve pripadnice lepšeg pola, je slobodan

Ekipa sa Banog brda je godinama unazad u vrhu srpskog fudbala. Posle odlaska Slavoljuba Đorđevića ulogu trenera preuzeo je sportski direktor Mladen Dodić, koji na pitanje: hoće li „šok terapija“ imati pozitivno dejstvo – odgovara:

– Voleo bih da sa sigurnošću mogu da dam odgovor na to pitanje, ali biće poznat posle utakmice, a na nama je da učinimo sve da pobedimo Čukarički. I na Banovom brdu i ovde, utakmice su uvek bile neizvesne. Naravno, Čukarički je u boljoj situaciji, sa većim brojem bodova, sa ambicijom za Evropu, kao i svake godine. Radi se o ekipi koja je dobar miks provernih internacionalaca sa ogromnim iskustvom i sa mladim reprezentativnim igračima i to već godinama unazad. Trenutna pozicija na tabeli ne oslikava pravo stanje njihove igre, jer neke bodove su nesrećno gubili u poslednjim minutima. Svakako, ekipa za respekt, ali svesni smo situacije u kojoj smo, da nam je svaka utakmica kvalifikaciona i da na svakoj utakmici moramo da damo svoj maksimum. Jeste fraza, ali imam utisak da, posebno u poslednje dve utakmice, to sam rekao i igračima u svlačionici, mi nismo bili na našem maksimumu. Da bi pobedili Čukarički moramo da budemo najbolja verzija sebe, da budemo na sto odsto – naglasio je vd šefa stručnog štaba Mladen Dodić.

Saša Marjanović je i dalje, zbog povrede, van pogona, ostali su zdravi i u – konkurenciji…

– U kombinaciji su ponovo Marko Obradović i Andrija Luković, tako da očekujem da, zajedno sa navijačima, po lepom vremenu, pozitivnom reakcijom, na teškoj utakmici, dođemo do bodova. Koristim ovu priliku da našem igraču Filipu Krstiću čestitam rođenje sina Vukana, a sigurno da bi mu najlepši poklon bila pobeda nad Čukaričkim – naglasio je Dodić.

Osim što su Obradović i Luković ponovo u konkurenciji za tim, evidentno je da će biti još promena. Naime, na gol se vraća omladinski reprezentativac Lazar Balević, jedan od najtalentovanijih i najperspektivnijih svetskih golmana. Tremu je odavno prevazišao, a očekuje da će biti na visini zadatka i ovom prilikom.

– Kao i uvek – samouvereno je poručio Lazar, pa nastavio – Nema treme, a posle pauze, tokom koje sam bio na klupi, daću sve od sebe da iskoristim novu šansu. Svi smo svesni da su nam bodovi preko potrebni i ubeđen sam da će svako od saigrača, koji se pojavi na terenu, dati sve od sebe da ostvarimo pozitivan rezultat.