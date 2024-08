Fudbaleri Napretka optimisti pred gostovanje Vojvodini

U šestom kolu Mozzart Bet Super lige (nedelja, 19:30 h) Kruševljani gostuju novosadskoj Vojvodini. Utakmica se igra na TSC areni u Bačkoj Topoli

Borba na dva fronta je evidentno uzela danak, pa posle petog kola Vojvodina ima četiri boda, ali i utakmicu manje. Novosađani su eliminisani sa evropske scene posle dvomeča sa Mariborom, potom su i prodali prvog golmana Carevića. Dešavanjima u taboru Lala, međutim, ne bave se u Napretkovom stručnom štabu. Posle pobede nad Spartakom, u prethodnoj prvenstvenoj rundi, Čarapani zauzimaju deveto mesto na tabeli sa pet bodova, a prvi strateg Goran Stevanović, kao i uvek, u prvi plan ističe svoje pulene:

– Uvek sam govorio da imam poverenja u ove igrače, da rade fenomenalno, da imaju karakter i sve se pokazalo protiv Spartaka. I način igre i način borbe, istrajnost, neodustajanje. I sve što smo pokazali, treba da nastavimo i u nedelju protiv Vojvodine. Od prvog dana priprema smo radili na isti način, tako se spremamo i za Vojvodinu. Znamo da se radi o izuzeteno kvalitetnoj ekipi, selektiranoj za Evropu i ne želimo da se bavimo nekim njihovim problemima. Želimo da pokažemo naš kvalitet, ali i da se adaptiramo i na podlogu i na protivnika. Igrači će biti upoznati sa svim detaljima, šta je dobro, šta loše, gde su naše šanse, gde moramo da se pričuvamo malo i obratimo pažnju. E, sad – šta će se dešavati na terenu?! Fudbal je živ organizam, videćemo šta i kako, ali imamo svoju šansu, fudbal je igra koja svima daje šansu. Mislim da smo ušli u dobar ritam, koji daje samopouzdanje. Okovi sa nogu spali, a to nam je posle rezultata u prva četiri kola bio najveći problem. Vidi se to i na treningu, lakše ide pas, lakše se ulazi u dribling, reskira. Igrači su opušteniji i siguran sam da će u nedelju pokazati svoje najbolje izdanje.

Protiv Spartaka napravio je trener Stevanović nekoliko izmena u ekipi, a na pitanje: da li se tim koji pobeđuje ne menja, odgovorio je:

– Od ove godine važi pravilo da dva talentovana igrača, da ne bude bonus, to mi je odvratna reč, moraju da budu u starnih 11 i to dosta uslovljava. Kad hoćeš da zamenih jednog, faktički treba da se promeni cela koncepcija igre, vizija, da bi se došlo do nekog sistema, koji je pripreman za tu utakmicu. Imamo ideju i za nedeljni susret, ovakve utakmice ne smeju da se igraju u 16, ili 18 metara, jer ako nam se uvuku tu, da se branimo, pitanje je sekunde kad ćemo popustiti. Naravno, branićemo se koliko protivnik bude zahtevao, ali spremamo se i da napadnemo tamo gde mislimo da možemo i da ugrozimo gol protivnika. U svakom slučaju, najbolja ekipa će izaći na teren.

A, ako golmani nešto ne vole, to je da se njihova ekipa konstantno brani i da je lopta stalno u i oko šesnaesterca. Miloje Preković je, posle povrede Vladimira Savića, debitovao na golu protiv Spartaka, uspešno, jer mreža je mirovala…

– Utakmica protiv Subotičana nam je donela dosta na samopouzdanju. Pobedili smo, nismo primili gol, a to je plod dobrog rada cele ekipe. I atmosfera se podigla na još viši nivo. Momci daju maksimum svakog dana, svi zajedno treniramo kako treba, mislim da smo čisti, pošteni, kako treba prema svemu i mislim da ako tako nastavimo da će se forma i rezultati samo podizati iz kola u kolo i biti sve bolji. Što se tiče utakmice sa Vojvodinom, znamo da nas čeka kvalitetan protivnik sa respektabilnim stručnim štabom i igračima, tako da neće biti ni malo laka utakmica za nas, ali pre svega gledamo sebe. Trudimo se da ispoštujemo maksimalno ono što radimo i vežbamo i smatram da uz dobru atmosferu možemo doći do pozitivnog rezultata u Bačkoj Topoli – poručuje golman Preković.