Fudbaleri Napretka domaćini IMT-u u Lazarevcu

U trećem kolu Mozzart Bet Super lige Srbije FK Napredak će sutra dočekati beogradski IMT na stadionu Kolubare u Lazarevcu. Utakmica se igra od 20 časova

Ekipa Napretka je spremna, motivisana, kompletna, jer se vraća Tošeski, koji je odradio utakmicu suspenzije zbog crvenog kartona protiv Partizana. Izostaje samo Miličić, koji je prethodnih dana bio prehlađen i imao temperaturu…

-Prvo želim da se zahvalim navijačima, koji su bili uz nas u Pančevu, mnogo nam je značila podrška, očekujem je i u Lazarevcu i drago mi je da se polako stvara ta lepa energija, da navijači i fudbalski ljudi u Kruševcu prepoznaju identitet ove ekipe. Sutrašnji protivnik IMT je odlična ekipa, koja je u prvom kolu možda i nezasluženo izgubila od TSC – a, odigrali su odličnu utakmicu. U pitanju je ekipa puna ritma, energije, disciplinovana, zaista za svaki respekt. I u tom duhu smo se spremali, bukvalno kao pred Partizan, nikakve razlike nije bilo. Smatram da je i moja ekipa u prva dva kola pokazala, ono što smo rekli – „dođite i vidite“ i pun sam entuzijazma, energije i strasti pred svaku utakmicu, kao i igrači, koji su to sve ispoljili i tokom minule nedelje na treninzima. Kakav će rezultat biti, to ne možemo da kažemo, ali da ćemo dati sve od sebe, kao da ekipa spremna dočekuje utakmicu, kako u taktičkom, tako i svakom drugom pogledu, to je sigurno – istakao je u susretu sa novinarima, pred put u Lazarevac, šef stručnog štaba Goran Stevanović.

Svesni su fudbaleri kruševačkog superligaša da im predstoji težak zadatak, ali I spremni da ispune sve poverene zadatke…

-Sigurno da nas čeka teška utakmica, protiv mlade i poletne ekipe, koja je već dugo na okupu. Sastajali smo se već i znamo sve o njima. Hendikep je i žao mi je što ne igramo pred našim navijačima u Kruševcu, ali većina ekipa u ovom trenutku ne igra na svojim stadionima. Mi ćemo se potruditi da sve zahteve šefa i stručnog štaba ispunimo maksimalno. Mislim da napredujemo iz dana u dan i verujem da će se to videti i na predstojećoj utakmici i verujem, uz Božiju pomoć da će sve biti kako treba – naglasio je pouzdani vezista Filip Krstić.

Za vlasnike sezonskih ulaznica Klub je obezbedio besplatan prevoz u Lazarevac, a svi koji su kupili sezonske ulaznice, a nisu ih preuzeli, mogu to učiniti svakog radnog dana (8:30 do 16:30) na stadionu u kancelariji broj 1 u prizemlju.