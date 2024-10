Fudbaleri Napretka dočekuju TSC

U 13. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije u nedelju (19 časova) pod Bagdalom gostuje TSC. Ekipa iz Bačke Topole stiže posle poraza na međunarodnoj sceni od Legije iz Varšave na domaćem terenu

Ne obazire se šef Napretkove struke Goran Stevanović na poraz TSC – a od Poljaka, niti smatra da je eventualni umor rivala prednost njegove ekipe.

– Svaka utakmica je posebna i priča za sebe, zato je fudbal toliko popularan i ima draži. Teško je predvideti rezultat, igru, ali mi imamo puno optimizma i puni smo samopouzdanja posle tri utakmice bez poraza, bez kiksa, tri dobre utakmice, protiv jakih protivnika. Posebno poslednja, protiv Čukaričkog je bila jedan test gde smo prošli na veličanstven način. I to nam daje pravo da verujemo da možemo da pobedimo još jednog velikog rivala. Pozivam navijače, mislim da su igrači dokazali da zaslužuju podršku. TSC ne treba posebno predstavljati, on je lična karta za sebe, jedan fenomenalan uspon poslednjih godina. Dobro selektirana, sjajna ekipa, izbalansirana. Mi ne treba da gledamo njihovu Evropu, imaju dovoljan roster da mogu sa klupe da promene, uđu svežiji igrači. Zato i gledamo isključivo sebe i trudimo se da nametnemo takav tempo i ritam da sve zavisi od nas. Od prvog dana, kada smo otišli na pripreme u Sloveniju, pokazali smo kakav fudbal gajimo. Mi smo organizovana i disciplinovana ekipa, koja zna da se takmiči i ide na rezultat i to je naš kvalitet – naglasio je na konferenciji za medije trener Stevanović.

Mladi Mihajlo Petković je sanirao povredu po povratku iz reprezentacije. Zbog parnih kartona pravo nastupa nema samo NikolaVukajlović, ostali su spremni, a čekaju se golovi napadača Marka Obradovića…

– I ja čekam gol, već dugo. Nadam se da će biti više koncentracije u završnici, bitno je da šanse dolaze. Ekipa igra sve bolje. Čeka nas težak protivnik, kao što je i svaki drugi. Mislim da je Liga dosta izjednačena, osim Crvene zvezde, koja odskače kvalitetom. Mi smo pokazali da sa ostalima možemo da igramo ravnopravno i da je bilo malo sreće i bodovni saldo bi bio veći. Igramo protiv TSC – a pred svojim navijačima, koje pozivam da dođu u što većem broju.U ime ekipe mogu da kažem da je atmosfera odlična od prvog dana i da je raspoloženje posle dobrih rezultata sada još bolje i potrudićemo se, ne pretimo nikom, ali igramo pred svojom publikom i čvrsto verujem da možemo da osvojimo tri boda, uz maksimalan angažman svakog igrača i, naravno, ukoliko ispoštujemo sve zahteve stručnog štaba, kao i do sada – optimista je napadač Čarapana Marko Obradović.

S.M.