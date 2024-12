Fudbaleri Napretka dočekuju komšije iz Niša

U 19. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Čarapani se sastaju u nedelju (13:00) sa niškim Radničkim. Biće to 75. srpski El Klasiko. Ulaz je slobodan, a besplatne karte se mogu preuzeti na glavnoj biletarnici u nedelju od 10 časova, pa do početka utakmice

Osim komšijskog prestiža, značaj utakmice je veliki za oba rivala. Radnički želi da ostane u gornjem delu tabele, a Kruševljani bi da uhvate priključak sa ekipama koje se bore za plej – of…

– Posle neshvatljivog i šokantnog poraza od IMT – a, gde mogu da budem zadovoljan sa svim elementima fudbalske igre, sem rezultata, pokušali smo ove nedelje da se podignemo, mislim da smo uspeli u tome. Dobro smo radili, ali imamo problema sa povredama. Kraj sezone je, lako dolazi do povreda, psiha je takođe u pitanju. Miletić je van trenažnog procesa, juče se povredio golman Balević i izašao sa treninga, Ignjatović ima rupturu prednje lože, tako da na njih trojicu sigurno nećemo računati do kraja. Dešava se to i drugima, a na nama je da se što bolje spremimo sa raspoloživim snagama i da na utakmici protiv niškog Radničkog, poslednjoj u ovoj godini pred kruševačkom publikom, damo sve od sebe, od prvog do poslednjeg minuta i da pobedimo. Pobeda nam je preko potrebna, pa da se oprostimo u Kruševcu onako kako dolikuje i da u Subotici potom odigramo hrabro i skupimo što više bodova. Ovde sam nedelju dana i vidim da momci rade maksimalno, daju sve od sebe na svakom treningu i optimista sam pred komšijski derbi – poručio je na konferenciji za medije šef stručnog štaba Slavoljub Đorđević.

Komšijski rivalitet sa Nišlijama je višedecenijski, a stari srpski derbi za Napretkove navijače je najvažnija utakmica u sezoni. Ovom prilikom, imajući u vidu plasman, pobeda je Čarapanima potrebnija nego ikad.

– Nama je svaka utakmica važna, predstojeća posebno, pošto smo u prethodnom kolu doživeli težak poraz, a zaslužili smo pobedu, ali i to je fudbal. Profesionalci smo, moramo dalje. Trudili smo se tokom ove nedelje da se dobro pripremimo i jedva čekamo utakmicu u nedelju. Daćemo sve od sebe da pobedimo, da ponovo počnemo da sakupljamo bodove i da se vratimo tamo, gde i pripadamo – jasan je iskusni defanzivac Jovan Marinković.

S.M.