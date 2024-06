Fucktor 02: Studenti oživeli baladu “Kud plovi ovaj brod?”

Četvoro talentovanih studenata Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta u Beogradu (klasa fotografa, odsek primenjene grafike) dobila su nedavno završni zadatak na predmetu tipografija – realizaciju kratkog filma. Oni su, potpuno neočekivano, za njegovu temu odabrali pesmu “Kud plovi ovaj brod?” kruševačke hard rok grupe Fucktor 02, staru čitave tri decenije

Kako se ne radi o studentima dramskih umetnosti, svesno su preduzeli korake zasnovane na entuzijazmu i amaterizmu i tim povodom, iz krajnje estetskih pobuda, nastao je ovaj spot baziran na naslovnoj pesmi objavljenoj daleke 1995. godine na albumu prvencu hard rok postave Fucktor 02, koji je objavljen za najstarijeg nezavisnog srpskog diskografa Take It Or Leave It Records.

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=AvIM8Q-Ciio

Rad na zadatku se odvijao po grupama, a projekat realizovao u fazama: formiranja grupe, rada na storibordu i scenariju i krajnjeg koraka – snimanja i montaže videa, objašnjavaju članovi tima Nikola Babić (babic_ph), Iva Bunjevac (shots4jvi), Ana Glišić (zbrka.film) i Kruševljanka Dunja Mihajlović (dunjamii).

Koristili su razne načine plasiranja “slova” – korišćenjem pečata slova prethodno napravljenih na gumicama za brisanje, kojima su ispisivali stihove u knjizi, pisanjem grafita preko šablona slova i stop motion animacijom rađenom na skeneru. Ana je pečatima ispisivala stihove u knjizi. Nikola ih je pisao kao grafite, a Dunja ih radila kao stop motion animaciju – provlačeći prethodno isečena slova iz novina kroz skener. Dok se Iva na kraju pozabavila montažom.

Album „Kud plovi ovaj brod”, sniman je oktobra i novembra 1994. godine. Autor gotovo svih stihova na njemu, pa i ovih za naslovnu temu, je Tomislav Toni Mihajlović. Gost na pesmi „Kud plovi ovaj brod?“ bio je pisac Milomir Cvetković Cvele (blok flauta), u to vreme pevač sastava Maske Dr Jobeca.

Početkom decembra 2023. godine veliki deo originalne postave benda Fucktor 02 obznanio je da kreće u novu inkarnaciju pod imenom Fucktor Reunion, dok je Take It Or Leave It Records publikovao, na svim relevantnim digitalnim platformama, reizdanje njihovog pomenutog debi izdanja, kao i nikad objavljeni drugi album „Sloboda“ iz 2018…