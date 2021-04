FK Napredak gostuje TSC-u: Pobeda vredna opstanka u eliti

U 34. kolu Super lige Srbije, Napredak sutra gostuje u Senti ekipi TSC-a. Dobrim rezultatom Kruševljani bi nastavili seriju odličnih utakmica i još više se odmakli od tzv. kritične zone

Zaređali su fudbaleri Napretka pobede u prvenstvu Super lige Srbije. Serija od četiri trijumfa u nizu značajno im je pojačala izglede za opstanak u fudbalskoj eliti, ali on nije i još sasvim izvestan.

Do kraja sezone preostale su još četiri utakmice, prva već sutra u Senti gde će Napredak pokušati da dođe do povoljnog rezultata protiv petoplasiranog TSC-a.

– Učinićemo sve da pobedimo i olakšamo finiš, koji će svakako biti težak. TSC je ozbiljna ekipa, odlično vođena od strane Mladena Krstajića i njegovog stručnog štaba. Tim je već dugo na okupu, uigran i neće nam biti lako, a smatram da će odlučivati nijanse i voleo bih da budu na našoj strani. Za nas je dobar rezultat i nerešeno, ali cilj je pobeda, jer posle ovog, čeka nas težak ispitprotiv Čukaričkog – rekao je šef stručnog štaba Napretka Milan Đuričić.

Van stroja i dalje je Saša Marjanović, a na lakšu povredu kolena žali se Nenad Ivanić. Ostali su na raspolaganju za sutrađnji meč. Među njima i Mitar Ćuković:

– Domaćin ima odličan tim, sa kvalitetnim pojedinacima. I mi smo u odličnoj formi i želimo da nastavimo uspešnu seriju. Sada smo u situaciji da sve zavisi isključivo od nas i hoćemo da tako bude do kraja. Atmosfera u ekipi je sjajna.

Utakmica se igra u Senti od 14.45 časova.

