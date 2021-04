Od danas, 28. aprila, svi punoletni građani koji imaju važeću ličnu kartu i prijavljeno prebivalište u Srbijii mogu da se prijave za pomoć države 30 plus 30 evra putem sajta Uprave za trezor

Trenutno je moguća samo onlajn prijava za pomoć, telefonska prijava biće moguća od 5. maja, a poslednji dan za prijavu je 15. maj.

Građani koji ispunjavaju sve uslove i koji se prijave od danas do 15. maja dobiće ukupno 60 evra.

Prvih 30 evra penzioneri će dobiti 6. maja, dok će isplata ostalim građanima krenuti 12. maja i biti završena do 20. maja. Drugih 30 evra, i penzionerima i ostalim građanima, biće isplaćeno u novembru.

Nezaposleni koji su registrovani na birou dobiće u junu dodatnih 60 evra po osnovu nezaposlenosti i za taj iznos nije potrebno da se prijave. Pomoć će bez prijavljivanja biti uplaćena penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći.

Ostali građani koji se prijave za prvih 30 evra, automatski će dobiti i drugih 30 evra.

foto: pixabay.com

Počela prijava građana za pomoć od 60 evra

