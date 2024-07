U Kruševcu mirna epidemiološka situacija

Letnji odmori često donose prijatne trenutke i nezaboravne uspomene, ali istovremeno mogu predstavljati izazove za javno zdravlje. U poslednje vreme, Zavod za javno zdravlje Kruševac beleži porast broja pacijenata nakon putovanja van granica Republike Srbije. Povećan broj pacijenata, koji se javljaju sa različitim zdravstvenim problemima, ukazuje na potrebu za boljim razumevanjem i prevencijom rizika povezanih sa putovanjima u toplijim mesecima

Neke od zemalja u regionu, poput Grčke, registrovale su povećan broj prijema obolelih od COVID-19 što može da se odrazi i na epidemiološku situaciju kod nas. U Kruševcu još uvek nema značajne promene stanja, nisu uvedene preventivne mere, ali postoji mogućnost da u narednom periodu dođe do povećanja broja pacijenata i pooštravanja pravila ponašanja na javnim mestima.

– U poslednja dva meseca registrovano je osam slučajeva zaraženih Korona virusom, to su uglavnom starije osobe, hronični bolesnici i oni sa oslabljenim imunitetom, oni mogu imati srednje tešku i tešku kliničku sliku, dok mladi imaju lakše simptome koji se ne razlikuju od običnog gripa, a to su kašalj, malaksalost, povišena telesna temperatura, bolovi u grudima i slično – navela je dr Mirjana Avramović, načelnica Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Kruševac.

Nakon što se tri dana simptomi ne smire osoba treba da se javi svom izbranom lekaru opšte prakse koji će, ako posumnja na prisustvo Korona virusa, pacijenta poslati na brzo Antigensko testiranje koje se vrši u laboratiriji Doma zdravlja, u koliko test bude negativan, a osoba hospitalizovana na infektivnom odeljenju zbog lošeg zdravstvenog stanja, radi se PCR testiranje. Zdrave osobe trenutno nemaju mogućnost nijedne vrste testiranja.

– Ovaj virus trenutno ne predstavlja veliku opasnost te testiranje nije česta pojava, ali se očekuje povećanje broja pacijenata posle godišnjih odmora, mada će to verovatno biti kao i do sada neki novi, slabiji soj. Lečenje ovog virusa trenutno se obavlja pomoću analgetika, vitamina, pravilne i redovne ishrane, odmaranjem, izolacijom, ličnom higijenom i povećanim unosom tečnosti, dok se antibiotici nikako ne preporučuju osim ako to lekar ne odredi – rekla je dr Avramović.

Najvažnije je da svi zajedno budemo informisani, ponašamo se odgovorno i savesno i tako doprinesemo očuvanju zdravlja naše zajednice, pridržavajući se preporuka stručnjaka i vodeći računa o sopstvenoj bezbednosti.

J.S.