Dva kluba na pragu elite

U isčekivanju klupskog ligaškog takmičenja klubova Rasinskog okruga, bez velike brige su muški odbojkaški klub Antena i Gradski ženski rukometni klub Napredak 12. Ove dve ekipe su na domak ulaska u viši rang, jer su u prvom delu šampionata imali sjajne rezultate i bez brige ulaze u drugi deo takmičenja.

S tim se slaže i većnik za sport u lokalnoj samoupravai Ljiljana Maksić, rođena Knežević, koja je zahvaljujući rukometu zaslužila i nacionalnu penziju, a sa bivšim ŽORK Napredak osvojla jedino evropsko priznanje u gradu pod Bagdalom – KUP gradova Evrope.

Najobjektivnije gledano odbojkaši Antene su u prvom planu da se dočepaju titule šampiona druge lige, tim pre što su jesenas bili prvi u polusezoni. Strateg ovog tima Dragoslav Milovanović, iako sa oskudnim budžetom, uspeo je da nadoknadi sve na terenu u duelima sa klubovima ovog ranga takmičenja, pa s pravom očekuje da to ponovi u nastavku šampionata.

-Imamo tim za velika dela. Niko se u našem gradu na startu sezone nije nadao, sem nas, da ćemo na kraju završiti na čelnoj poziciji i na taj način se kandidovati za najozbiljnijeg prvaka i plasman u viši rang – kaže Dragoslav Milovanović.

I u razgovoru sa direktorkom GŽRK Napredak 12 Kneževićkom, potvrđeno nam je da će ova dva kluba Kruševcu doneti prosperitet odbojke i rukometa, a posle dužeg vremena i najelitnije društvo.

-Najozbiljnije mislim da odbojkaši i mi, među svim klubovima u Kruševcu, jedinom možemo u viši rang. To je realnost pred kojom svi mogu i moraju da nam priznaju napore koje smo učinili, u zaista skromnim uslovima za život i rad, ali niko nema prava da nam osporava da nismo za korak napred u ova dva sporta. Mi znamo i da je za nešto više od ovoga potrebno i više para, ali svesni smo da u duelu sa jedinim kandidatom za pobednički tron RK Bekament 2 smo u prednosti, jer i pravila nam idu na ruku. Naime, pošto je Bekament sada na čelu tabele, a već ima klub istog imena u višem rangu, neće moći da iz Prve lige Zapad, gde se takmičimo zajedno, moći u elitno društvo. To ne znači da Napredak nije za vaskrsenje rukometa pod Bagdalom i vraćanje na dane kada smo igrali Super ligu, na primer, a tražila se karta više. Naša želja je da to ostvarimo već u narednoj polusezomi i vratimo poljuljani ugled – uverava Kneževićka.

Bilo kako bilo, u klupskom sportu Kruševca, kao i u pojedinačnim nastupima sportista, duvaju neki novi vetrovi. To je dobro za grad koji sebe smatra gradom sporta i mladosti, a ovi mladi ljudi iz odbojke i rukometa biće ponovo pravi ambasadori Kruševca u svetu i kod nas.

Foto: Gabin Vallet on Unsplash