Dušanova ulica bez vode

Danas, JKP „Gradska toplana“ Kruševac, uredno i regularno proizvodi toplotnu energiju svim svojim korisnicima širom grada. Za više informacija, možete se obratiti putem sledećih brojeva telefona: 037/447-790, 037/447-791 i 0800/035-037.

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h bez vode će biti prigradsko naselje Mudrakovac- ulica Neznanog Junaka (od Bogomoljišta do Bruskog puta), Istočna, Sretena Stojanovića, deo Rasinske i prateće ulice, takođe bez vode biće sela Dedina i Veliki Šiljegovac, kao i Dušanova ulica (od Takovske do Vidovdanske) u Kruševcu.

Zbog radova na elektromreži, danas će od 12h do 14h, bez struje biti deo ulice Cara Lazara u blizini KTK marketa.