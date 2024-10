Dušanova i Hajduk Veljkova bez struje

Zbog radova na elektromreži, struje neće biti do podneva u Dušanovoj ulici (od Petra Ilića do kružnog toka), Hajduk Veljkovoj (od broja 62 do kružnog toka), kao i ulicama 12. pešadijskog puka i Svetozara Mijatovića. Takođe, do 15 časova bez električne energije će biti delovi sela Petina i Dvorane.

Do 15 sati bez vode će biti ulica Jelene Dimitrijević u Kruševcu, ulica Zorana Radosavljevića u Mudrakovcu, sela Jasika, Kukljin, Velika Kruševica, Gavez, Šanac, Padež, Vratare, Krvavica, Šašilovac, Bela Voda, Cerova i Zubovac, zatim i naselje Pejton, odnosno ulice Vojvođanska, Koste Manojlovića i Varšavska.