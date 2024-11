Duel sa Jedinstvom za fudbalere Napretka prekretnica

U 15. kolu Mozzart Bet Super lige, u nedelju od 13 časova, Kruševljani dočekuju ubsko Jedinstvo

Novajlija u superligaškom društvu je trenutno na poslednjem mestu, pa je Napredak izraziti favoriti, ali to treba opravdati i na terenu…

– Utakmica izuzetno važna. Došao je momenat da bukvalno nemamo izbora. Lepo je to što smi mi odigrali dobru utakmicu u Kragujevcu, eto nesrećno smo primili taj gol u 88. minutu, tako da su nam bodovi sada preko potrebni. Igrači su svesni svega, momci su zaista fenomenalni, to pričam od prvog dana, dobro rade svoj posao, što na treningu, što na utakmicama. Da li imamo sreće, da li imamo neke druge stvari da su uticale na nešto drugo, to nije ni mesto, ni vreme, ali siguran sam da smo spremni i emotivno i moralno smo u obavezi da odigramo za Klub koji nam dosta toga daje i pruža, da uživamo u svakom treningu, svakom momentu provedenom na stadionu i svesni smo toga – istakao je na početku konferencije šef stručnog štaba Goran Stevanović.

O Jedinstvu je govorio biranim rečima:

– Dolazi nam protivnik koji nije ni mali lagan, kao i kod nas, naš broj bodova nije realan, siguran sam da smo zaslužili mnogo više, tako je i Jedinstvo izgubilo neke bodove. Samo bih podsetio da su igrali 1:1 sa Vojvodinom, da su pobedili Spartak, da su u 90. minutu izgubili od OFK Beograda. Sve su to činjenice, tako da stanje na tabeli ume da prevari. Mi maksimalno ozbiljno pripremamo ovu utakmicu. Rekao sam igračima na početku ove nedelje da ne slušaju tračeve i loše poruke da je to utakmica za 3:0, ili 4:0. Izuzetno cenim tu ekipu, znate i ko ih vodi, ko je sponzor. Imaju ozbiljnih par stranaca, tako da nas očekuje jedna izuzetno teška utakmica u kojoj moramo da budemo i agresivni i mudri, pametni i drski u nekim potezima, da reskiramo malo više. Pozvao bih navijače da dođu da pomognu i siguran sam da će doći Kruševljani da nas podrže, jer ovo je bukvalno utakmica, možda čak i polusezone za nas. Sem Miličića, koji je povređen, svi ostali su zdravi i orni, a trebalo je dići ekipu posle utakmice u Kragujevcu, gde se čak i trener Radničkog složio da smo zaslužili više od poraza, bar bod.

O nedeljnom susretu govorio je i kapiten Nebojša Bastajić:

– Spremni smo, a po meni predstoji nam utakmica ove polusezone i neka prekretnica. Dolazi nam u goste dobra ekipa, ali treba, ne samo sada, da gledamo sebe, u naše dvorište. Smatram, ako budemo pravi, da rezultat neće izostati. Ostali smo dužni navijačima protiv TSC – a, ali pozivam ih da dođu, da nas podrže, jer utakmica je jako bitna.