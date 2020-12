“Druželjublje” počelo, ali bez druženja

U legatu Milića od Mačve otvorena je izložba Udruženja likovnih umetnika RASINIUS u okviru programa “Druželjublja za Milića”. Ova manifestacija se organizuje od osnivanja Legata, a zbog epidemiološke situacije, ove godine izostalo je druženje uz tradicionalno posluženje pasulja po Milićevom receptu

Tradicionalno “Druželjublje” ove godine organizovano je u izmenjenom obliku zbog poštovanja preporučenih mera Kriznog štaba. Godišnju izložbu RASINIUS-a, koja obuhvata radove 30 autora, otvorila je Violeta Kaplarević, direktorka Kulturnog centra Kruševac.

– Žao mi je što je zbog trenutne epidemiološke situacije izostalo tradicionalno druženje umetnika, slikara, glumaca. To je jedna duhovna gozba uz degustiranje tradicionalnog Milićevog pasulja, koji se priprema po njegovom receptu. Drago nam je da bar na ovakav način, izložbom, setimo jednog umetnika koji je ostavio veliki trag. Mi se kao grad kneza Lazara trudimo da njegove slike, kojih ovde ima 120 predstavimo, našoj široj javnosti” – rekla je ona.

Predsednik Saveta legata Ljubiša Bata Đidić i staratelj Legata po testamentu Milića od Mačve, istakao je dragocenost Legata koji je pre dve decenije veliki srpski slikar ostavio našem gradu.

– Milića više nema ali on je prisutan i danas ovde. Njegova želja je bila da okupi duhovnu elitu, duhovnu snagu Srbije i evo mi ovom prelepom izložbom predstavljamo ta duhovna zrnca koja iz plemenitog goriva entuzijazma nastaju ovde u našem gradu, a odavde zrače po celoj Srbiji. To Milićevo znamenje, to je ono što nosi unutrašnju ideju ne samo našeg grada, već istovremeno predstavlja Milića kroz srpsku kulturu – objašnjava on.

“Izložba Udruženja RASINIUS predstavlja neku vrstu eranosa (grčka reč za gozbu, obed), ali duhovnog obeda na koji je svako od umetnika prineo neku svoju duhovnu hranu. Ona imponuje raznolikošću i predstavlja neku vrstu jedinstva raznolikosti i raznolikosti jedinstva. Ona pokazuje u kojoj meri je danas umetnost postala borba za dušu”, napisao je u katalogu izložbe Dragan Jovanović Danilov, književnik, likovni kritičar i esejista.

Kruševljani će u izložbi moći da uživaju do kraja januara, a na Youtube kanalu Kulturnog centra mogu da pogledaju intervju u kome Dragan Jovanović Danilov govori o životu i radu Milića od Mačve.

https://www.youtube.com/watch?v=spDX_JnfpdE&feature=youtu.be&ab_channel=Kckrusevac

M.S.

“Druželjublje” počelo, ali bez druženja

U legatu Milića od Mačve otvorena je izložba Udruženja likovnih umetnika RASINIUS u okviru programa “Druželjublja za Milića”. Ova manifestacija se organizuje od osnivanja Legata, a zbog epidemiološke situacije, ove godine izostalo je druženje uz tradicionalno posluženje pasulja po Milićevom receptu Tradicionalno “Druželjublje” ove godine organizovano je u izmenjenom obliku zbog poštovanja preporučenih mera Kriznog štaba. Godišnju izložbu RASINIUS-a, koja obuhvata radove 30 autora, otvorila je Violeta Kaplarević, direktorka Kulturnog centra Kruševac. - Žao mi je što je zbog trenutne epidemiološke situacije izostalo tradicionalno druženje umetnika, slikara, glumaca. To je jedna duhovna gozba uz degustiranje tradicionalnog Milićevog pasulja, koji se…