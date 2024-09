Do kraja oktobra 81 vrsta proizvoda po najnižim cenama

Kako je saopštio predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević do kraja oktobra, u okviru akcije „Najbolja cenaˮ, moći da kupe po cenama povoljnijim od akcijskih 81 vrstu proizvoda u 2.500 maloprodajnih objekata

Vučević je na predstavljanju pomenute akcije u Vladi Srbije, u prisustvu ministra unutrašnje i spoljne trgovine Tomislava Momirovića i ministarke privrede Adrijane Mesarović, objasnio da je u stvari reč o 700 konkretnih proizvoda, koji će imati oznaku „Najbolja cenaˮ – od sredstava za ličnu higijenu, proizvoda za kućnu hemiju do svih vrsta namirnica, voća, povrća, mesa, mesnih i mlečnih prerađevina.

On je potvrdio da će sniženje u proseku iznositi 26,82 odsto u odnosu na najbolje cene koje su proizvodi imali do sada i da će domaćinstva moći da uštede od osam do 22.000 dinara.

Prema njegovim rečima, cena kilograma piletine biće umanjena za 15,22 odsto, cena svinjskog mesa biće 11,57 odsto niža nego do sada, dok će zamrznuta riba koštati u proseku 30,65 odsto manje.

Cena litra jogurta sa 2,8 procenata mlečne masti biće niža za 16,84 odsto, a 180 grama kiselog mleka koštaće 20,59 odsto manje nego sada, precizirao je Vučević i dodao da će cena jaja biti umanjena za 13,41 odsto, dok će 250 grama čokoladnog mleka koštati 15,30 odsto manje.

Stišnjena šunka biće jeftinija za 12,09 odsto, cena brašna tip 500 za 21,55 odsto, a kilogram pirinča 17,85 odsto. Cena kilograma belog krompira biće umanjena za 27,65 odsto, a za kilogram jabuka građani Srbije će plaćati 28,96 odsto manje, dok će kilogram crnog luka koštati 26,67 odsto manje, naveo je on.

Takođe, kako je dodao, cena instant kafe od 200 grama biće umanjena za 32,50 odsto, cena tunjevine prosečno 48,86, sardine za 27,42 odsto, a 700 grama meda koštaće građane 22,87 odsto manje nego sada.

Premijer je najavio da će smrznuti grašak od 450 grama koštati 19,29 odsto manje, a sladoled od jedan i po litar biće jeftiniji za 21,67, a puding za 25,53 odsto.

Dečji šampon biće jeftiniji za 34,87 odsto, pelene za bebe za 28,64 odsto, kašice za bebe za 21,70, dok će deterdžent za veš koštati 44,75 odsto manje, a pakovanje od dve četkice za zube koštaće 33,17 odsto manje, precizirao je predsednik Vlade.

Prema njegovim rečima, nisu se mogle korigovati cene svih mlečnih proizvoda, ali će u svakoj kategoriji biti cena koje će biti značajno niže, pristupačnije i, ono što je najvažnije, dostupnije.

Na tome smo posebno insistirali u razgovoru sa trgovcima, da ono što bude paket akcije „Najbolja cenaˮ bude i prisutno na rafovima i da najbolja cena mora biti mnogo niža u poređenju sa cenama tih proizvoda kada su na akcijama u marketima, objasnio je Vučević.

Naime, kako je dodao, nove „najbolje ceneˮ pomenutih trgovinskih proizvoda ne mogu biti unificirane, jer ni trgovinski lanci nemaju identične ponude, ali su obavezni da u odnosu na konkretan vid proizvoda izađu sa najboljom cenom.

On je kao primer naveo da se nisu svi trgovinski lanci opredelili za to da ponude najbolju cenu za identično mleko ili isti jogurt, te da je na njima da to definišu.

Država je predložila i tražila od trgovinskih lanaca da učestvuju u pojeftinjenju 81 kategorije proizvoda, a onda su trgovinski lanci dostavili Vladi šta će konkretno da bude najbolja cena u toj kategorizaciji proizvoda, predočio je Vučević.

On je poručio građanima da imaju strpljenja jer će možda nekim od 2.500 maloprodajnih objekata biti potrebno par dana da istaknu obeležja akcije na svoje rafove.

Vučević je najavio da će Momirović i Mesarović vrlo brzo obići određene prodajne objekte kako bi se uverili u to kako akcija funkcioniše.

Predsednik Vlade je najavio da je u pripremi još mnogo drugih mera kako bi se pomoglo građanima i podvukao da sve mora pažljivo da se pripremi kako se ne bi narušio princip tržišne ekonomije i kako se nikom ne bi osporilo pravo da posluje.

Vlada mora da vodi računa i o građanima i o privredi, jer i jedno i drugo čini ambijent jedne države. Pre svega, moramo da vodimo računa o ljudima sa nižim zaradama, o penzionerima, da osete brigu države, naglasio je Vučević i dodao da je problem ako trgovci na njima ostvaruju ekstraprofit.

On je iskazao zahvalnost svima koji su se iz privatnog sektora uključili u akciju Vlade.

Foto: Tanjug

Izvor: Vlada Republike Srbije