Do kraja godine još 30 kilometara Moravskog koridora

Do kraja godine planirano je da bude završeno dodatnih 30 kilometara nove deonice Moravskog koridora, što će značajno poboljšati pristup srpskoj turističkoj prestonici – Vrnjačkoj Banji. Ovu informaciju je na društvenim mrežama podelio predsednik Vlade Srbije, Miloš Vučević. On je zajedno sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Goranom Vesićem, obišao radove na petlji „Jadran“ i Moravskom koridoru, gde su se upoznali sa trenutnim stanjem i napretkom radova

Vučević je naglasio važnost ove deonice, ističući da će ona povezati gradove Kruševac i Čačak, omogućavajući bolju komunikaciju i transport unutar Srbije. Povezivanje ovog dela zemlje sa auto-putem „Miloš Veliki“ značajno će doprineti ne samo boljem saobraćaju, već i ekonomskom razvoju regiona. Vučević je istakao da ovakve infrastrukturne investicije igraju ključnu ulogu u rastu bruto domaćeg proizvoda (BDP), što se direktno reflektuje na povećanje plata i penzija u zemlji.

Ministar Vesić je nedavno izjavio da će deonica Moravskog koridora do Trstenika biti završena do kraja godine, čime će se dodatno unaprediti saobraćajna mreža u ovom delu Srbije. On je takođe izrazio očekivanje da će kompletna deonica do Vrnjačke Banje biti završena do kraja 2024. godine, čime će se olakšati pristup ovom popularnom turističkom odredištu, poznatom po lekovitim termalnim izvorima i bogatoj kulturnoj ponudi.

Ovaj infrastrukturni projekat deo je šire strategije za poboljšanje saobraćajne mreže u Srbiji, koja uključuje izgradnju i modernizaciju puteva kako bi se poboljšala povezanost različitih delova zemlje, podstakao ekonomski rast i povećala konkurentnost regiona.

