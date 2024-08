Deo Vidovdanske ulice bez struje

Zbog radova na elektromreži, bez struje će do 10h biti deo industrijske zone kod Biznis inkubatora. Do 12h bez električne energije će biti Đunis i Trubarevo, kao i delovi Koševa i Mačkovca. Do 14h će biti deo Vidovdanske i Dragomira Gajića kod Nove pijace.

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h bez vode će biti Kruševac, ulice Kolonija, 14. oktobra, Begovo Brdo (od crpne stanice do Pepeljevca), Pepeljevac (od početka sela do skretanja za rezervoar) i Vučak.

Zbog rekonstrukcije mreže do 15h bez vode će biti i ulica Kolubarske Bitke.