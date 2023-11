Deo Ribarske Banje bez vode

Zbog radova na elektromreži, danas do 15h bez struje će biti deo naseljenog mesta Ribare- Samari i naseljeno mesto Boljevac, kao i delovi naseljenog mesta Padež prema Globaru.

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas će do 15h bez vode biti Jasički put- od Nikolić petrola do kružnog toka, sela Dedina- ulice Svetolika Rankovića (od ciglane do kraja ulice), Ljubićka i Savska; Čitluk- ulica Borisava Pekića i Ribare.

Danas, JKP “Gradska toplana” Kruševac, uredno i bez problema proizvodi grejanje svim svojim potrošačima širom grada.