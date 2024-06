Deo Rasadnika danas bez struje

Zbog radova na elektromreži, danas će do 13:00 bez struje biti delovi ulica Radomira Jakovljevića i Užičke, Slatinska i zgrade P10, P11 i P14 u naselju Rasadnik.

Usled sanacije kvara na vodovodnoj mreži do 15:00 bez vode će ulice biti Balšićeva i Ulica Kralja Aleksandra Ujedinitelja u Rasadniku, kao i Veliki Šiljegovac od ulaza u selo do Vašarišta, a do 17:00 ulice Brestovačka i Gavrila Principa i prateće ulice od Krfljanske do Raške.

Tokom izrade vodovodnog priključka za Naučno- tehnološki park u subotu će bez vode od 08 do 15:00 biti industrijska zona – „Bin Komerc“, HI „Župa“ i „Cooper Tires“.

Shodno tome, molimo Vas da Vaš proces proizvodnje prilagodite novonastaloj situaciji, odnosno da preusmerite napajanje vodom sa drugog voda. Zbog izvođenja radova, tj. prekopavanja glavnog puta biće onemogućen ulaz vozilima u industrijsku zonu u navedenom periodu.