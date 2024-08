Deo Mudrakovca bez vode

Zbog radova na vodovodnoj mreži u Kruševcu, danas do 15:00 bez vode će biti ulice Cara Lazara (od Rubina do Alekse Nenadovića – leva strana), Alekse Nenadovića i okolne ulice; Mudrakovac (Rasinska od Ribarske do Đorđa Ćurčije), Josifa Marinkovića, Svetogorska, Neznanog junaka (od Tri Šešira do Bogomolišta) i Aerodromska (od Tri Šešira do mosta na Rasini), kao i selo Zdravinje (put za groblje).

Zbog izmeštanja vodovodnih cevi tokom radova na izgradnji mosta, danas do 20:00 bez vode će biti Sezemča. Za korisnike ovog naseljenog mesta biće postavljene cisterne sa pijaćom vodom na sledećim lokacijama:

Centar, kod škole

Sokak Leskovica

Zbog izrade priključka na vodovodnoj mreži, danas do 16:00 bez vode će biti Prištinska ulica u Lazarici. Takođe, pomenuta ulica će bez vode biti i u subotu do 16:00.