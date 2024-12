Deo Lazarice i okolna sela bez vode

Danas zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, više delova grada i okolnih naselja biće bez vode do 15h. Isključenja će obuhvatiti sledeće lokacije: Deo Lazarice, ulica Kralja Petra I od Aleksandrovačke do kraja i sve prateće ulice, Begovo Brdo, deo Slovenske ulice od crpne stanice do Pepeljevca, kao i sela Pepeljevac i Vučak, Srnje, – put za rezervoar, Dedina, ulice Rastka Petrovića, Save Mrkalja, Sibljanjanin Janka i naselje Bivolje, ulice Jovana Ristića, Milana Rakića, Volterova i prateće ulice.

S druge strane, iz Kruševačke Toplane stižu potvrde da će grejanje tokom dana funkcionisati bez prekida. Planskih intervencija u sistemu grejanja ovog četvrtka neće biti.