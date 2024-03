Deo Lazarice danas bez vode

Zbog popravke kvara na vodovodnoj mreži, do 15 časova bez vode će danas biti deo grada Lazarica- Miletine Bune (od Kralja Milutina do Cankareve), Kralja Milutina (od Cara Lazara do Cankareve) i Hilandarske ulica, zatim sledeća sela, Pepeljevac – Svetislava Ivanovića Tise i Veliko Golovode – Jastrebački put i od crkve do skretanja za Kobilje.

Radnici Gradske toplane zaustavili su curenje u podstanici Gazimestanske br. 16 i zamenili priključak za privatnu kuću u Valdetinoj ulici.