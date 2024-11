Deo Lazarica bez vode

Planirana isključenja struje tokom dana biće od 10 do 11 časova u ulici Cara Lazara 35-91, potom u Zmaj Jovinoj i ulici Isidore Sekulić, dok će ulica Stevana Visokog i deo Modrice bez struje biti od 12 do 13 sati, a deo ulice Dragomira Gajića od 13 do 14.

Vodu neće imati Lazarica u Mihizovoj i ulici Stevana Sremca, kao i Čitluk u Stevana Todorovića i okolnim ulicama, sve do popravke kvara, a najkasnije do 15 časova.

Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ danas ne najavljuje prekide grejanja.