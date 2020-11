Deo đaka na onlajnu, USPRS traži da svi pređu na učenje od kuće

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, nakon što je Vlada donela odluku o prelasku dela đaka na onlajn nastavu, obraća se Kriznim štabovima u gradovima gde je epidemiološka situacija alarmanta, kako bi i mlađi razredi prešli na onlajn nastavu. To je za KruševacGrad izjavio Dobrivoje Marjanović, član predsedništva USPRS-a i predsednik kruševačkog Odbora Unije podsećajući da je, inače, stav tog sindikata da je na onlajn trebalo da pređu svi i da je to trebalo da se uradi ranije

– Pratićemo situaciju i u skladu sa podacima donosićemo odluke. Sada se obraćamo Kriznim štabovima lokalnih samouprava, a ukoliko ne bude reakcije nadležnih sigurno ćemo doneti odgovarajuće odluke kako bi zaštitili život i zdravlje dece, zaposlenih i njihovih porodica. Svima nama je u cilju da se nastava održava, ali kada imamo ovako enormne brojke definitivno je neophodno da svi pređu na onlajn nastavu – kaže Marjanović.

Ističe da je odluka Vlade zakasnela jer su u protekle dve nedelje brojke počele enormno da rastu podsećajući da je i pored insistiranja sindikata da se hitno krene u proces onlajn nastave, makar na dve do tri nedelje, razumevanja nadležnih nije bilo.

– Podaci na nivou Srbije pokazuju da je preko 5 odsto zaposlenih, nastavnika i ostalog osoblja, odnosno oko pet hiljada, van sistema obrazovanja. Od tog broja polovina je zaražena, a polovina je u izolaciji zbog kontakata sa obolelima. U Kruševcu je situacija malo povoljnija, tu je nešto preko jedan odsto nastavnika, 27 njih, van sistema. U Školskoj upravi Kruševac najteža situacija bila je u Aleksandrovcu gde je blizu 6 odsto nastavnika i zaposlenih ispalo iz sistema, u OŠ “Aca Aleksić” je 7 nastavnika obolelo, a mnogo njih je bilo u izolaciji, blizu tome je i Brus dok je nešto bolja situacija u Varvarinu i Kruševcu – precizirao je on.

Marjanović je ponovio da je stav sindikata da svi đaci treba da pređu na onlajn nastavu.

Škole, prema njegovim rečima, spremnije ulaze u novi ciklus onlajn nastave, ali država se vrlo malo angažovala u obuci nastavnika.

– Bilo je nekih onlajn seminara koje su nastavnici pohađali, ali smatramo da je to bilo nedovoljno. U pojedinim školama informatičari su svojim kolegama držali obuke u protekla dva meseca tako da smo opet zahvaljujući nastavnicima došli do toga da ćemo spremnije dočekati novi ciklus onlajn nastave – dodao je Marjanović.

Što se tiče tehničkih sredstava, kako kaže, nije bilo pomaka, Vlade nije ispunila obećanje da će obezbediti sredstva za nastavu te će nastavnici ponovo koristiti svoje resurse, svoje računare i telefone kako bi mogli da realizuju nastavu.

– Time se država očigledno ne bavi, ali su im puna usta priče da je Srbija digitalizovana. Ne postavljaju pitanje na čijim leđima, a to je na leđima onih koji drže ovaj obrazovni sistem, to su nastavnici, roditelji i deca – dodaje on.

D.M.

Deo đaka na onlajnu, USPRS traži da svi pređu na učenje od kuće

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, nakon što je Vlada donela odluku o prelasku dela đaka na onlajn nastavu, obraća se Kriznim štabovima u gradovima gde je epidemiološka situacija alarmanta, kako bi i mlađi razredi prešli na onlajn nastavu. To je za KruševacGrad izjavio Dobrivoje Marjanović, član predsedništva USPRS-a i predsednik kruševačkog Odbora Unije podsećajući da je, inače, stav tog sindikata da je na onlajn trebalo da pređu svi i da je to trebalo da se uradi ranije - Pratićemo situaciju i u skladu sa podacima donosićemo odluke. Sada se obraćamo Kriznim štabovima lokalnih samouprava, a ukoliko ne bude reakcije nadležnih…