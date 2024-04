Dela Gabriela Glida do sredine maja u Umetničkoj galeriji

“Taj proces jednog novog definisanja skulpturskog jezika je vidljiv i u svetu krajem prošlog veka i mi se zaista na ovoj izložbi susrećemo sa njegovim radom koji karakteriše minimalistički pristup, ali i jednu izvođačku i tehničku perfekciju.”

Sinoć je u kruševačkoj Umetničkoj galeriji otvorena izložba „Homeoapatija“, autora Gabriela Glida, profesora vajanja i crtanja na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.

Po prvi put je stvaralaštvo Gabriela Glida predstavljeno u Lazarevom gradu, a sama izložba predstavlja novije radove autora, skulpturu i print u karakterističnom kombinovanju i realizaciji tradicionalnih i novih materijala i stalnom preispitivanju modela reprezentacije.

– Radi se o umetniku koji profesionalni put i ugled započinje početkom 90-ih godina i njegove skulpture i stvaralaštvo pripadaju tom pojmu u savremenoj kritici koja se pojavljuje pod nazivom „Nova beogradska skulptura“, kultura koja posle pravi jedan prekid, i sa modernističkim poimanjem skulpture, sa upotrebom novih materijala, prati jedan misaoni proces – navela je Biljana Grković, istoričarka umetnosti i muzejska savetnica, te nastavila da je upravo stvaralaštvo Gabriela Glida deo tih novih pojava u savremenoj skulpturi ne samo Srbije, već i šire.

– Taj proces jednog novog definisanja skulpturskog jezika je vidljiv i u svetu krajem prošlog veka i mi se zaista na ovoj izložbi susrećemo sa njegovim radom koji karakteriše minimalistički pristup, ali i jednu izvođačku i tehničku perfekciju. Takođe, prisutno je kombinovanje materijala, koji su tradicionalni kao drvo, i nematerijala, kao što su sunđer i različiti gotovi predmeti koji su mu služili za izradu reni mejd skulptura.

Ono što je karakteristično jesu različiti mediji kojima se autor izražava, koji u suštini prate jedan misaoni izraz, a to su fotografija i print.

– Nikako njegove radove i izložbe ne možemo posmatrati i kao ambijentalne celine gde zaista svaki rad ima jedno svoje značenje. Svaki rad je veoma razvio jednu prepoznatljivost sa gledaocem, sa publikom i na tom nivou se razvijaju različita značenja, različita i alegorijska i metaforička, a na kraju krajeva i simbolička značenja koja otkrivamo ili na koja podstiču same skulpture – istakla je Grković.

Gabriel Glid (Beograd, 1966) je diplomirao i magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Nikole Jankovića, gde je sada redovni profesor za predmet vajanje i crtanje. Bio je gostujući profesor na Norbotten Art School, Lulea, Sweden 2002. godine, i profesor na predmetu skulptura (direktor studija, course coordinator-sculpture department) Lasalle Sia, University of The Arts, Singapore 2004-2005.

Do sada je realizovao 20 samostalnih izložbi i učestvovao na stotinak kolektivnih u zemlji i inostranstvu.

Dela mu se nalaze u više javnih i privatnih kolekcija u Srbiji (Muzej savremene umetnosti i Narodni muzej u Beogradu, Muzej grada Beograda, Muzej Zepter, Telenor kolekcija).

Dobitnik je Nagrade za skulpturu u metalu FLU 1991; Nagrade Zlatno dleto – Jesenja izložba u Beogradu 1994; Nagrade za skulpturu na Bijenalu minijaturne umetnosti u Gornjem Milanovcu 2000; Politikine nagrade za najbolju izložbu u Srbiji za 2018. godinu.

Izložba će u kruševačkoj Umetničkoj galeriji trajati do 18. maja 2024. godine.

N. L.