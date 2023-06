Debata „Za aktivno učešće mladih Rasinskog okruga“

U organizaciji Centra za istraživačko novinarstvo Kruševca – CINK, uz finansijsku podršku Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške, održana je debata o aktivizmu mladih u tri lokalne samouprave Rasinskog okruga

Ciljevi ovog projekta su unapređenje informisanosti i razumevanje značaja i efekata aktivnog učešća i osnaživanja mladih na nivou tri lokalne zajednice u Rasinskom okrugu (Kruševac, Varvarin, Ćićevac), zarad njihovog aktivnog učešća u procesima donošenja odluka.

Na debati su učestvovali predstavnici organizacija civilnog društva za mlade, neformalnih aktivističkih grupa, medija i političkih stranaka koji su podelili svoje iskustvo o angažmanu mladih.

Učenica kruševačke Gimnazije, Katarina Dragonjić je „super aktivistkinja“. Liderka je neformalne grupe „Rtaći iz Kićblona” i Anime kluba „Tajaki”, a bavi se podizanjem svesti mladih kada je reč o kulturi. Govorila je o potrebi da se mladi što više uključe u aktivnosti koje bi naše društvo učinile boljim.

– Smatram da je našoj društvenoj sceni potrebna velika promena. U ljudima se akumulirala energija i došlo je do potrebe da se organizuju ovi lančani protesti. Međutim, postoji grupacija mladih koja ne želi da protestuje. Generacija 90-tih je protestovala i nije došlo do promene sistema, već je promenjeno samo par ljudi. Zato mnogi misle da nije moguće da dođe do promene – zaključila je Katarina.

Na debati su učestvovali i članovi organizacije za mlade „Okular“ iz Ćićevca koji su istakli da se mladi najčešće angažuju u raznim ekološkim akcijama zato što prepoznaju značaj zaštite životne sredine, ali i zato jer ovakvih akcija ima najviše.

– Mislim da je neinformisanost glavna prepreka za aktivnije uključivanje mladih. Svi polaze od pretpostavke „Oni su mladi! Njih ništa ne interesuje! Oni neće da se uključe!“. Mlad čovek od 18 ili 20 godina ne zna za brojne prednosti koje se dobijaju aktivnim uključivanjem. Aktivizam treba približiti mladima i raditi na njihovoj edukaciji i informisanosti – kazao je Stefan Maksimović iz „Okulara“ i nastavio.

– „Okular“ organizuje radionice u osnovnim i srednjim školama. Često pitamo mlade koliko vremena dnevno provode na telefonu. Obično je to osam do devet sati. Takve osobe kažu „Nemam vremena“. Lakše mu je da kaže „Nemam vremena“ nego da ga neko informiše o mogućnostima koje pruža aktivizam. Mlade najmanje motiviše novac. Imamo dosta volontera koji rade zato što to vole. Motiviše ih pre svega lično zadovoljstvo. Danas ima manje empatije među ljudima, a upravo je pohvala ono što treba – zaključio je Maksimović.

Učesnici debate su istakli i značaj roditelja i škole u formiranju svesti mladih ljudi i odnosu prema aktivizmu.

U sklopu projekta „Za aktivno učešće mladih Rasinskog okruga“ nakon letnje pauze biće organizovana obuka za mlade novinare – početnike.

Foto: CINK

N. L.