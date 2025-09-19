Danas slavimo Čudo Svetog Arhangela Mihaila

Postavljeno: 19.09.2025

Pravoslavni vernici danas obeležavaju Čudo Svetog Arhangela Mihaila, velikog nebeskog zaštitnika i predvodnika vojske anđela

Jedno od čuda arhangela Mihaila desilo se u Laodikiji oko 300. godine. Prema predanju, jedan neznabožac imao je gluvonemu ćerku, a u snu mu se javio arhangel Mihailo i poručio da dete treba da se umije na izvoru. Kada je poslušao savet, devojčica je ozdravila. Posle ovog čuda, i ona i otac su se krstili, a zahvalni otac podigao je crkvu posvećenu arhangelu Mihailu, koja i danas postoji.

Još jedno čudo prenosi se u narodu, porodica koja je dugo čekala naslednika dobila je sina koji je bio gluvonem i zaostajao u razvoju. Nakon što je slučajno upao u potok kod Minska, dečak je, na iznenađenje roditelja, zaplakao i time pokazao da mu je govor vraćen. Roditelji su ga nazvali Mihail, u čast arhangela, verujući u njegovu zaštitu. Kasnije su saznali da potok nosi upravo ime Mihailovo.

Po crkvenom predanju, arhangel Mihailo prvi je stupio u borbu protiv zlih duhova, a njegovo ime znači „onaj koji je kao Bog“. Na grčkom jeziku „arhi“ znači glavni ili prvi, a „angelos“ vesnik, anđeo.

Narodno verovanje kaže da se na današnji dan treba moliti za izlečenje i oprostiti grehe nevernicima, jer će se tada ostvariti najveća želja – zdravlje onih koji mole i njihovih najmilijih.

Od jutros novi 817. broj GRAD-a na kioscima Rasinskog okruga

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
19. septembar 2025., 12:39
 

Vedro
24°C
Apparent: 11°C
Pritisak: 1028 mb
Vlažnost: 72%
Vetar: 2.1 m/s NW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top