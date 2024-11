Danas je Međunarodni dan solidarnosti sa palestinskim narodom

Međunarodni dan solidarnosti sa palestinskim narodom je praznik Ujedinjenih nacija koji se obeležava 29. novembra u organizaciji UN. Ovaj dan u sadašnje vreme posebno dobija na značaju, naročito u sredinama koje su uvek gajile prijateljske odnose sa narodom Palestine, kao što je to Srbija. Prema zadnjim izveštajima Ujedinjenih nacija iz 2023. godine, preko 1.7 miliona Palestinaca je proterano iz svojih domova na okupiranim teritorijama od strane Izraela.

Praznik je uveden 1977. godine, u znak sećanja na rezoluciju 181 iz 1947. koja je predlagala kreiranje dve zasebne države, posebne arapske i posebne jevrejske države na prostoru Palestine nakon prestanka britanskog mandata. Praznik je uspostavljen rezolucijom 32/40 B, 2. decembra 1977. godine, a sadržao je i predlog da se izvrši studija Poreklo i evolucija palestinskog problema (engl. The Origins and Evolution of the Palestine Problem).

Obeležavanje ovog datuma se organizuje u kancelarijama UN-a u Njujorku, Ženevi, Beču i Najrobiju. Obeležavanje uključuje diskusije vezane za palestinsko pitanje, kao i razne edukativne radionice gde se govori o kršenju prava palestinskog naroda. UN pozivaju na akciju u nastojanju da palestinskom narodu daju suverenitet i nezavisnost od izraelske okupacije. Generalna skupština ističe svoju podršku pravu Palestinaca da se vrate svojim domovima, iz kojih su raseljeni 1948. nakon stvaranja države Izrael, gde je više od 760.000 Palestinaca postalo izbeglice.

Tokom obeležavanja ovog praznika u kancelariji UN-a u Ženevi 2001. godine, iznet je predlog da se na okupiranoj teritoriji Palestine organizuje međunarodne mirovne snage koje bi štitile ljudska prava palestinskog naroda.

Posebne komemorativne aktivnosti organizuje Odsek za palestinska prava Sekretarijata Ujedinjenih nacija, u konsultaciji sa Komitetom za ostvarivanje neotuđivih prava palestinskog naroda.

U rezoluciji 60/37 od 1. decembra 2005. godine, Skupština je zatražila od Komiteta za ostvarivanje neotuđivih prava palestinskog naroda i Odeljenja za palestinska prava, u okviru obeležavanja Međunarodnog dana solidarnosti sa palestinskim narodom 29. novembra, da nastavi da organizuje godišnju izložbu o pravima Palestinaca ili kulturni događaj u saradnji sa Stalnom posmatračkom misijom Palestine pri UN. Rezolucija o obeležavanju Međunarodnog dana solidarnosti sa palestinskim narodom takođe podstiče države članice da nastave da daju najširu podršku i publicitet obeležavanju Dana solidarnosti.

Kritike na račun ovog praznika tiču se njegove nemogućnosti da reši probleme kršenja prava palestinskog naroda. U trenutku uvođenja ovog praznika od strane UN-a, Izrael je kontrolisao manje od 3% Zapadne obale koja je okupirana u ratu 1967. godine, da bi 2020. Izrael kontrolisao 43% teritorije Zapadne obale u kojoj je izgrađeno 128 naselja u kojima živi preko pola miliona Jevreja. Nemogućnost UN-a da izvrši veći pritisak na Izrael, leži i u tome što SAD, koje su tradicionalni saveznik Izraela, često ulažu pravo veta na odluke koje bi išle protiv interesa izraelskih vlasti. Rezolucija UN-a 194 koja Palestincima garantuje pravo na povratak na područja sa kojih su proterani 1948. nikada nije zaživela u praksi.

