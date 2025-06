Danas i sutra zatvoren centar grada

Zbog održavanja svečanog defilea i obeležavanja Vidovdana, u centru Kruševca danas i sutra biće uspostavljena privremena zabrana saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza

Danas od 8 do 16 časova, saobraćaj će biti obustavljen na Trgu kosovskih junaka, osim kraka koji se pruža od ulice Balkanske ka Gazimestanskoj, zatim u Vidovdanskoj ulici, od Takovske do Trga kosovskih junaka.

U periodu od 16 do 19 časova, zbog održavanja svečanog defilea pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, biće zatvoren veći deo centra grada. Zabrana se odnosi na Trg Kosturnica, od Hajduk Veljkove do Dositejeve i od Ćirila i Metodija do Dositejeve, Dositejevu ulicu, Trg fontana, Vidovdansku od Lomine do Trga kosovskih junaka, kao i raskrsnice Takovska–Čolak Antina i Topličina–Obilićeva. Zatvaraju se i delovi Gazimestanske, Balkanske i Brijanove, dok će se saobraćaj iz pravca Čolak Antine preusmeravati kako bi se omogućilo odvijanje manifestacije.

Danas od 16 časova do sutra u 14 časova, saobraćaj će biti obustavljen i u delu Balkanske (od Čolak Antine do Trga kosovskih junaka), u Vidovdanskoj (od Takovske do Trga), kao i na samom Trgu kosovskih junaka.

U subotu od 7 do 14 časova, zabrana saobraćaja biće na snazi u Gazimestanskoj, od Stevana Sinđelića do Trga, Balkanskoj, od Trga do Čolak Antine, Vidovdanskoj, od Trga do Takovske i ponovo na Trgu kosovskih junaka.

Tokom trajanja ovih zabrana, autobuski saobraćaj biće preusmeren na Jug Bogdanovu i Dušanovu ulicu, dok će stajališta u zatvorenim zonama biti privremeno ukinuta.