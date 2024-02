Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h, bez vode će biti sela Modrica – od doma do kraja sela, Veliki Kupci – put za Sebečevac, od puta za Sebečevac do Šogolja i Šogolj i Ribare, prigradsko naselje Mudrakovac- Neznanog junaka (od Bogomoljišta do Bruskog puta) i prateće ulice.

Danas, kao i prethodnih dana JKP „Gradska toplana“ uredno i bez problema proizvodi i distribuira toplotnu energiju svim korisnicima širom grada.