Deo Čupićeve ulice danas bez struje

Zbog radova na elektromreži, danas će u periodu od 10 do 12h, bez struje biti deo Čupićeve ulice, dok će do 14:30, bez struje biti i deo Dedine. Do 16h bez struje će biti i deo naseljenog mesta Velike Kruševice.

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h, bez vode će biti sela Koševi – od kružnog toka do Instituta za krmno bilje, Zubovac, Jasički put – ulica pored „Bipove“ pivare do staklenika „Abadić“.

JKP „Gradska toplana“ Kruševac, uredno i bez problema proizvodi i distribuira električnu energiju svim korisnicima širom grada.