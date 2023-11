Danas bez struje širi deo centra

Zbog radova na elektromreži, danas će u periodu od 10 do 13h bez struje biti deo ulice Stevana Sinđelića, Partizanskih kurira i Karadžićeva.

Danas do 13h bez struje će biti naseljena mesta Sezemča, Petina i deo Dvorana, dok će deo naseljenog mesta Kobilje bez struje biti do 15h, kao i deo Velikog Grkljana do 14h.

Kao i prethodnih dana, JKP „Gradska toplana“ uredno i bez problema proizvodi toplotnu energiju svim svojim potrošačima.

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h, bez vode će biti selo Dedina- radomira avramovića, Ljube Ilića i prateće ulice, naselje Bare- Vojislava Radojevića, Antuna Pordušića i prateće ulice, prigradsko naselje Malo Golovode- Mladena Simića, Voje Stefanovića, đuniška i prateće ulice.