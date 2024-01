Danas bez struje Ćelije i Meševo

Danas bez struje Ćelije i Mešev

Zbog radova na elektromreži danas do 14:30h, bez struje će biti delovi naseljenih mesta Ćelije i Meševo.

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 13h bez vode će biti deo grada Bivolje- Bivoljska (od Kralja Uroša do Vidovdanske).

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h, bez vode će biti Kruševac- Bosanska (od Dušanove do stadiona), Ljube Davidovića (od Bosanske do Takovske), Dalmatinska, Vojislava Ilića, Stefana Prvovenčanog, Ljubostinjska, Zlatarska i prateće ulice, selo Malo Golovode- Raška, Ribarska i prateće ulice.