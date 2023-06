Da li je školska godina završena?

Danas se, na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije redovna nastava u osnovnim i srednjim školama završava. Kako smo uspeli da saznamo od Školske uprave ocene ne moraju da budu zaključene danas, ali je važno da budu predložene, a do 20. juna učenici će moći da ih poprave, ako žele. Sve vannastavne aktivnosti, poput ekskurzije, biće realizovane

– Ova odluka je i u skladu sa kalendarom OV rada gde je data mogućnost odstupanja od utvrđenog broja nastavnih dana do 5%. Mislim da će se škole snaći, da će nastavnici predložiti zaključne ocene. One ocene koje su sporne i sa kojima učenici nisu zadovoljni, data je mogućnost da mogu da se poprave, odnosno da učenici mogu u zakazano vreme da dođu u školu, do 20. juna, i da probaju da ih poprave – kaže za portal KruševacGrad Zoran Asković, načelnik Školske uprave.

U osnovnim školama radiće produženi boravak, celodnevna nastava, pripremna nastava za završni ispit, završni ispit na kraju srednjeg obrazovanja u trogodišnjem trajanju i maturski ispit za učenike srednjih škola. Nastavnici i stručni saradnici u okviru ostalih oblika rada organizovaće aktivnosti i teme u cilju razvoja socijalnih i emocionalnih veština učenika (tolerancija, empatija, timski rad, kreativnost, samokontrola, optimizam, poštenje i zahvalnost).

– Ocene ne moraju da budu zaključene danas. Samo je potreban predlog zaključne ocene, a zaključivanje ocena je pred sednicu Nastavničkog veća. Izuzetno je važno da se ocenjivanje obavlja formativno i sumativno. Prlikom pripreme zaključne ocene nastavnik treba da ima u vidu i angažovanje učenika u okviru drugih oblika rada čija realizacija doprinosi ostvarivanju ishoda obaveznih predmeta, izbornih programa i aktivnosti. Veoma je važno da ocenjivanje zadrži svoje različite funkcije (pruža informaciju o ostvarenim rezultatima, da motiviše učenika za dalji rad i učenje, da služi planiranju daljih koraka u radu i da ocene budu korisne za učenike, roditelje i nastavnike)-objašnjava Asković.

U narednom periodu biće organizovane sve vannastavne aktivnosti koje su planirane

-Ekskurzije, škole u prirodi, studijska putovanja, sve će to biti realizovano.

Svi nastavnici i sve škole moraće da rade do 5. jula, kada će biti održani roditeljski sastanci i priprema za završni ispit i sprovođenje završnog ispita kao i upis učenika osmog razreda u srednje škole.

– Posle 6. juna sve ostale aktivnosti predviđene kalendarom rada za osnovne i srednje škole ostvaruju se i dalje kako je utvrđeno – navodi Asković.

M. J.