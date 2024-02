Centar grada danas bez vode

Zbog izrade vodovodnog priključka danas će do 15 časova bez vode biti ulice: Puškinova, Jovana Dučića, Dušanova (od Vidovdanske do Hajduk Veljkove), Lomničke borbe i prateće ulice, a do završetka sanacije kvara na vodovodnoj mreži koji se očekuje do 15 časova vode neće biti u selima Zubovac i Begovo Brdo, kao i u naselju Mudrakovac (Žrtava fašizma i sporedne ulice).