Centar grada bez struje

Danas do popravke kvara, ili najkasnije do 14:30 bez struje će biti naseljeno mesto Radmanovo, dok će ulice u centru grada kao što su Dušanova, Hajduk Veljkova, Svetozara Mijatovića i Đakona Avakuma struju dobiti nešto ranije, do 13 časova.

Sela Suvaja, Grabak i Krvavica neće imati vodu danas do 15 sati.