Promocija zbirke pesama Veroljuba Vukašinovića

U e – čitaonici Narodne biblioteke Kruševac predstavljena je zbirka pesama Veroljuba Vukašinovića „Žalac“

-Izuzetno mi je zadovoljstvo što predstavljamo knjigu našeg kolege bibliotekara, književnika i pisca Veroljuba Vukašinovića. Reč je o knjizi „Žalac“ koja je dobila nagradu Matice srpske za najbolju zbirku pesama- rekla je direktorka Narodne biblioteke Kruševac Snežana Nenezić.

Zbirka pesama „Žalac“ objavljena je prošle godine. a početkom ove objavljena je knjiga izabranih pesama Veroljuba Vukašinovića „Petrove verige“ povodom nagrade „Odzivi Filipu Višnjiću“ za 2025. godinu, koju dodeljuje Zadužbinsko društvo „Prvi srpski ustanak“ iz Orašca za rodoljubivo pesništvo.

O knjizi je govorio književni kritičar Jovan Pejčić.

-O gradu Lazarevom, kneginje Milice, despota Stefana i Jefimije može se govoriti sa pogledom na dve strane – jedna je duh naroda i istorije, a druga strana je duša, molitva i pesma. Izabrao sam ova dva svojstva da bih ukazao na osnovne osobine pesništva Veroljuba Vukašinovića. To su, pre svega, zbirka „Žalac“ i peta knjiga izabranih pesama „Petrove verige“. Ove dve linije u pesništvu Veroljuba Vukašinovića važne su zbog toga što odražavaju njegova pesnička i ljudska opredeljenja. On je do sada objavio 12 zbirki pesama. Već naslov prve njegove zbirke iz 1993. godine „Čežnja za vrtom“ otkriva njegov pesnički i ljudski senzibilitet, a to je duhovnost. Taj vrt u kojim čezne je upravo rajski vrt. Kad pogledate naslove 12 njegovih zbirki možete ih podeliti na dva toka – jedan tok su one zbirke koje nose naslove povezane sa duhovnošću, delom i poezijom. Drugi tok u njegovom pesništvu su zbirke koje su povezane sa zavičajem, ljubavlju i smrću. Ključni pesnikov odnos je lirska evokacija, pretežu autobiografski momenti. Junaci njegovih pesama su majka, otac i detinjstvo. Prostor u kome se sve zbiva i oživljava jeste selo.

U nastavku večeri autor je pročitao nekoliko pesama iz svojih zbirki „Petrove verige“ i „Žalac“.

Prisutni su bili u prilici da uživaju u jedinstvenoj i prelepoj poeziji Veroljuba Vukašinovića.

O. Milićević