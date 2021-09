„Čarapanski dani“: Takmičenje rukotvorina, ali pre svega druženje

Najrazličitije čarape, od onih vunenih po kojima je naš kraj nadaleko poznat, do papirnih,

koje su, inspirisani tradicijom bojicama i flomasterima ukrašavali najmlađi, samo je deo

prikazanog tokom popodneva ispred Kulturnog centra, na manifestaciji „Čarapanski dani“

Vredne ruke pojedinih učesnica nisu mirovale ni tokom manifestacije, ređali su se

novoispleteni redovi i pojavljivala nova čarapa.

– Ručnim radom se bavim od detinjstva, radim to zato što volim. Nešto sam naučila od starih,

kako se plete i veze, po nešto sam pokupila iz novina, ko to voli da radi on nauči sa svih

strana. U poslednje vreme najviše volim da radim stvari za decu – priča Radica Đurđević iz

etno sekcije KUD-a Radomir Jakovljević Jakša iz Velike Lomnice. Ona se sa saradnicama,

koje se bave tkanjem, heklanjem, pletenjem, vezom, izradom odevnih predmeta, odnosno

svega što, kako kaže, može da se uradi iglom i koncem, predstavila na pomenutoj

manifestaciji.

Među brojnim udruženjima jedino gostujuće je „Vilin dom“ iz Ćićevca. Došle su, kako kažu,

da se nadmeću u veštini izrade čarapa, ali pre svega da se druže.

Njihovo udruženje je osnovano 2015. godine od kada, kako objašnjavaju, idu po etno

sajmovima, druže se, rade stare vezove, koje su nasledile od predaka. Najčešće rade košulje

za takmičenja i replike vezenih starih peškira. Oko udruženja je okupljeno desetak žena, ali

isto toliko devojčica i devojaka, koje su veoma zainteresovane da nauče da vezu i heklaju.

Manifestaciju nije propustila ni Duška Veljković iz radionice Domina, već poznata po

neobičnim dvorcima i kutijama. Ovog puta se predstavila novom rukotvorinom.

– Ovo su cvetovi od hladnog porcelana, mada je on, zapravo veoma vruć kada se sa njim radi.

To je materijal koji se kupuje gotov, prilično je skup i krt, ali sam pronašla recepturu,

modifikovala sam je, sa određenim dodatkom on postaje elastičniji i bolji za oblikovanje –

objašnjava ona pokazujući raznobojne cvetiće u minijaturnoj saksiji.

Medju brojnim sekcijama kulturno umetničkih društava iz okoline te udruženjima koja se

bave izradom rukotvorima i starim zanatima svoje mesto je našlo i ovdašnje Društvo MNRO.

Njegova predsednica Slađana Milenković sa ponosom pokazuje izloženu vezenu jastučnicu,

koju zbog epidemije korone ove godine nisu mogli da pokažu na takmičenju u Pančevu.

Tokom večeri održava se revija te proglašavaju pobednici takmičenja za najlepšu čarapu.

Manifestacija „Čarapanski dani“ završava se koncertom Nenada Milevskog.

J.B.