“Brzi gonzales” – “Spas” u vreme korone

Od početka pandemije korona virusa mnogi se umesto odlaska u nabavku, odlučuju za dostavu na kućnu adresu. Uglavnom se naručuju hrana i trafikantska roba, traži se usluga dostave poklona iznenađenja, te praktičnih stvari, poput drva za ogrev, dušeka… Zanimljivo je da među korisnicima ovih usluga najmanje ima starijih lica, iako je logično da je ova vrsta pomoći njima najpotrebnija

Nevena Andrejić, vlasnica „Brzog gonzalesa“, kruševačke firme koja se od početka epidemije korona virusa bavi dostavom „svega i svačega“ na kućnu adresu, kaže da posla ima, da su zahtevi različiti, te da se tim koji radi pod imenom “najbržeg miša na svetu” trudi da opravda svoj naziv.

– Ljudima je bitno da budemo brzi, posebno kada je hrana u pitanju i mi se trudimo da to što naruče dobiju u što kraćem roku, a to obično bude od deset minuta do najviše pola sata, zavisno od lokacije – kaže Nevena Andrejić, dodajući da se cena usluge kreće od 120 do 200 dinara na teritoriji grada, a da se za dostavu na seoska područja naplaćuje po kilometru.

Korona je promenila mnogo toga, sada dosta ljudi radi od kuće te porudžbine kreću od jutra.

– Naručuje se doručak, ručak, večera. U dnevnoj varijati to su obično kuvana jela, a u večernjim i jutrarnjim satima peciva, pice, topli sendviči… Uveče obično zovu mlađi kada se pored brze hrane traži i trafikantska roba – navodi Andrejićka.

Pored hrane, popularna je i nabavka namirnica, a ono što je neobično je da tu vrstu usluge najmanje traže stara lica.

– Iako se mnoga starija lica teže kreću, ipak se retko odlučuju da nabavku obave na ovaj način. Uglavnom nas zove mlađa populacija i radno aktivno stanovništvo, verovatno ljudi zbog poslovnih obaveza ne stižu da odu u nabavku. Neko naruči samo par artikala, a ima i onih koji preko nas obavljaju nedeljnu kupovinu. Ono na čemu mi insistiramo je da kada nam diktiraju spisak navedu tačne nazive proizvoda, gramažu, da kasnije ne bi bilo problema… Ima i zahteva da se kupovina obavi u određenim marketima kada su artikli koje traže na akciji – objašnjava Nevena.

Povremeno, „Brzi gonzales“ dostavlja i poklone iznenađenja, a reakcije onih kojima su namenjeni, uvek su pozitivne.

– Uglavnom je to iznenađenje namenjeno ženskom polu, a poklanja se najčešće cveće i male torte. Reakcije su uvek pozitivne, lepo je videti da se neko obradovao. Najviše posla te vrste imali smo za 8.mart i Dan zaljubljenih, mada ima i sada – navodi ona.

„Brzi gonzales“ otvoren je i za mnoge druge porudžbine, pa tako odnosi i donosi pakete, plaća račune umesto vas, odnosi veš u perionicu, donosi proizvode sa zelenih pijaca….

– Sve radimo, mada su ove usluge manje tražene. Povremeno ima i nekih zahteva koji nisu svakodnevni, poput nabavke drva za ogrev, kupovine dušeka… – govore kuriri.

Kako kaže, zbog aktuelne epidemiološke situacije, princip je da se ne ide na vrata, već se preuzimanje obavlja ispred zgrade ili na kapiji kuće.

– Izuzetak su mame koje imaju bebu. Naruče pampers, nešto iz apoteke, hranu…njiima uvek donosimo na vrata – kaže naša sagovornica.

Više posla ima kada je vreme loše.

– Već imamo stalne mušterije, svakodnevno se javi i neko nov, s tim da nema pravila da li će posla biti više preko dana ili uveče, vikendom ili radnim danima. Svaki put je drugačije i jedino što je uvek izvesno je da je poziva više kad je loše vreme – ističe Nevena.

Ideja o „Brzom gonzalesu“ rodila se nakon što je njen suprug bio u poseti drugu u Novom Sadu koji već radi taj posao.

– Tamo to dobro funkcioniše od kada je krenula ova epidemija, tako smo i došli na ideju da se i mi oprobamo u tom poslu i za sada nije loše. Kako će biti posle korone, videćemo – kaže na kraju naša sagovornica.

D.P.

Foto: pixabay

