Brus: Gondola počinje sa radom 21. decembra

Skijališta Srbije saopštila su da će gondola Brzeće-Mali karaman ponovo početi sa radom 21. decembra. Od tog dana pa sve do 24. decembra radiće od 9 do 15 sati, a nadalje, radno vreme gondole biće od 8:30 do 15:30 časova

Predsednik opštine Brus Dalibor Savić, potpredsednik Skupštine opštine Aleksandar Mitrović i direktor Sportskog centra Brus Stevan Popović imali su sastanak sa predstavnicima Skijališta Srbije na kome su izneli molbu hotelijera iz Brzeća da gondola ranije počne sa radom od planiranog datuma.

Odluci o ranijem puštanju u rad gondole najviše se raduju ugostitelji u Brzeću, kao i skijaši koji odluče da zimski odmor provedu upravo ovde.

Podsetimo, gondola je radila tokom Ski openinga, koji se pored Kopaonika, ove godine po prvi put održao i u Brzeću u organizaciji Turističke organizacije opštine Brus. Prvog dana vožnja gondolom je bila besplatna, a tokom ove manifestacije, važio je popust od 30 posto na sve karte.

Direktor Sportskog centra Brus Stevan Popović kazao je da su na sastanku dogovoreni i ski pasevi za bruske školarce koji će, kao i svake godine, moći besplatno da skijaju.

Foto: Bruski kofer